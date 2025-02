Francis Sevilla Pecci: "Lo ocurrido con 'Abre los ojos' debe abrir una puerta para reformar el concurso"

Francis Sevilla Pecci no venía con un coro al Falla desde 2020, cuando lo hizo con 'Cádiz, resiste'. Y esta vez vuelve al tango con el coro isleño al que desde el año pasado pone letra, junto a Victoriano Cano y con música de Luis Alfonso Betanzos Bernal: 'La suerte de Cádiz'. Esta noche, en la decimocuarta sesión de preliminares del COAC 2025, el coplero cantó con el coro de San Fernando en la cuerda de tenores.

"Colaboré con ellos el año pasado, sin salir. Pero este año mi mujer, Carmen, que no había cantado nunca en el Concurso y quería probar la experiencia, y además canta muy bien, me animó para que saliésemos los dos. Y hemos disfrutado muchísimo. Lo decidimos en octubre y me alegro de haberlo hecho. Tenemos muchas ganas de cantar de nuevo en cuartos. Y si no, a disfrutar de los carruseles en la calle", explicaba al término de la actuación.

Feliz por haber desarrollado en el escenario "justo lo que hemo ensayado", Sevilla Pecci cree que su coro "tiene calidad para venir un día más, pero es cierto que la modalidad este año es muy bueno. Los grandes siguen haciendo muy buenos coros y la clase media viene empujando y funcionando muy bien".

Como presidente de la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz, Sevilla Pecci opinaba sobre lo acontecido el domingo pasado con la chirigota 'Abre los ojos', después de que el colectivo al que representa mostrara su rechazo en un comunicado. "Debe abrir puerta para reformar el modelo de concurso. ¿Cómo?, eso ya es más complicado. Hay gente que se lo ha tomado como una anécdota, un cachondeo para toda España, pero es peligroso para el futuro. Hay que proteger el Concurso de Agrupaciones", precisó.

"Hasta ahora se ha hablado mucho pero no se ha hecho nada. Pero ahora ha ocurrido algo grave y tenemos que actuar. Asumiendo costes, si hace falta, pero hay que hacer algo", concluyó.