La exposición 'Homenaje a Basilio Ruiz' y 'Tipos de cuidado' en la Casa del Carnaval de Cádiz

'Homenaje a Basilio Ruiz y el Tango Viñero' y 'Tipos de Cuidado' son las dos nuevas exposiciones que se celebran en la Casa del Carnaval, en un acto organizado por el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz y que ha contado con la participación de la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, acompañada por el presidente del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz, Antonio Montiel, la Peña La Salle Villa y el fotógrafo Kiki Hernández.

La exposición Homenaje a Basilio Ruiz y el Tango Viñero rinde tributo a Basilio Ruiz, uno de los miembros más emblemáticos del Coro de la Viña. La muestra recorre la trayectoria de este icónico corista a través de 20 tipos diferentes cedidos por su familia, que abarcan desde 1978 hasta 2007, junto con una selección de libretos históricos del coro y recuerdos de agrupaciones míticas que han marcado la historia del Carnaval gaditano.

Por su parte, la exposición Tipos de Cuidado, del fotógrafo gaditano Kiki Hernández, vuelve a abrir sus puertas con 44 retratos renovados de tipos carnavalescos captados entre 1995 y 2007. La muestra ofrece una visión íntima y artística de los personajes que dan vida a las calles durante el Carnaval.

Una iniciativa, Tipos de cuidado, que cumple 31 años y que ha podido verse en diversos lugares como el exterior del Mercado Central e incluso como photocall en la Casa de Iberomérica para que el público se retratara con estos personajes.

Por otra parte, también se celebró un desfile de modelos con maquillajes inspirados en agrupaciones del Carnaval de Cádiz, complementando así una jornada que celebra la historia y toda la creatividad del carnaval gaditano.