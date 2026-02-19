Estas son las finalistas del Concurso de Bailes por tanguillos carnavalescos de Cádiz

Una imagen de la exhibición de tanguillos de otra edición

El XLVI Concurso Oficial de bailes por tanguillos carnavalescos del Carnaval de Cádiz 2026 ya tiene finalistas, que actuarán en una gala este sábado 21 de febrero en el Gran Teatro Falla a partir de las 12 horas.

El jurado ha estado presidido por Maria Victoria Gutiérrez Pérez, que ha contado con Edurne Pérez González, Susana Hervias Prat y Juan José Leal Sánchez, como vocales, actuando como secretaria Rosario de Fátima Muñoz.

Los finalistas son:

ADULTOS

GRUPOS:

Juncal

2026009 Adolfo de Castro

2026102 Arantxa, Cintia, Vanesa y María

PAREJAS:

Huele a sal

La mar de salá

Sandra y Alba

SOLISTAS:

Carolina de la Herrán

Daniel Sánchez Sayago

José Manuel Carrasco

JUVENILES

GRUPOS:

Esencia Gaditana

Flamenkura

Almoraima

PAREJAS:

Alma y Verónica

Lola y María

Anita y Nerea

SOLISTAS:

Alma Luisa Díaz Selma

Fernández Rubiales

INFANTILES

GRUPOS:

Luna, Martina, Magdalena, María y Rosario

Alejandra, Sofía, Paula, Vera, Carmen, Sira, Sara y Sonia

Las coralitas al alba

PAREJAS:

India y Estrella

Martina Guerrero y Ana Jurado

Laia y Noa

SOLISTAS:

Alba Poquet

Alma de la Curra

Daniela Marchante

ALEVINES

GRUPOS:

Jaleitos

Viva Cai

Paula, Carlota, Almudena, Adriana, Nora y Carmen

PAREJAS:

Blanca y Camino

Marina Araiz y Jimena Espina

Carmen y Manuela

SOLISTAS:

Marta Jiménez

Lola Mera

Jimena Alcalá

PREMIO AL MEJOR VESTIDO DE:

Premio “Paca Briceño” al mejor vestuario de piconera/o:

Carolina de la Herrán

- Premio “Margarita Gallo” al mejor vestuario de mariscador/a:

Martina Guerrero y Ana Jurado