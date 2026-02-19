Estas son las finalistas del Concurso de Bailes por tanguillos carnavalescos de Cádiz
La Final se celebrará este sábado 21 de febrero en el Gran Teatro Falla a partir de las 12 horas
Guía de nombres de las chirigotas callejeras y dónde encontrarlas
El XLVI Concurso Oficial de bailes por tanguillos carnavalescos del Carnaval de Cádiz 2026 ya tiene finalistas, que actuarán en una gala este sábado 21 de febrero en el Gran Teatro Falla a partir de las 12 horas.
El jurado ha estado presidido por Maria Victoria Gutiérrez Pérez, que ha contado con Edurne Pérez González, Susana Hervias Prat y Juan José Leal Sánchez, como vocales, actuando como secretaria Rosario de Fátima Muñoz.
Los finalistas son:
ADULTOS
GRUPOS:
Juncal
2026009 Adolfo de Castro
2026102 Arantxa, Cintia, Vanesa y María
PAREJAS:
- Huele a sal
- La mar de salá
- Sandra y Alba
SOLISTAS:
- Carolina de la Herrán
- Daniel Sánchez Sayago
- José Manuel Carrasco
JUVENILES
GRUPOS:
- Esencia Gaditana
- Flamenkura
- Almoraima
PAREJAS:
- Alma y Verónica
- Lola y María
- Anita y Nerea
SOLISTAS:
- Alma Luisa Díaz Selma
- Fernández Rubiales
INFANTILES
GRUPOS:
- Luna, Martina, Magdalena, María y Rosario
- Alejandra, Sofía, Paula, Vera, Carmen, Sira, Sara y Sonia
- Las coralitas al alba
PAREJAS:
- India y Estrella
- Martina Guerrero y Ana Jurado
- Laia y Noa
SOLISTAS:
- Alba Poquet
- Alma de la Curra
- Daniela Marchante
ALEVINES
GRUPOS:
Jaleitos
- Viva Cai
- Paula, Carlota, Almudena, Adriana, Nora y Carmen
PAREJAS:
- Blanca y Camino
- Marina Araiz y Jimena Espina
- Carmen y Manuela
SOLISTAS:
- Marta Jiménez
- Lola Mera
- Jimena Alcalá
PREMIO AL MEJOR VESTIDO DE:
Premio “Paca Briceño” al mejor vestuario de piconera/o:
Carolina de la Herrán
- Premio “Margarita Gallo” al mejor vestuario de mariscador/a:
Martina Guerrero y Ana Jurado
También te puede interesar
Lo último