Estas son las finalistas del Concurso de Bailes por tanguillos carnavalescos de Cádiz

Una imagen de la exhibición de tanguillos de otra edición
El XLVI Concurso Oficial de bailes por tanguillos carnavalescos del Carnaval de Cádiz 2026 ya tiene finalistas, que actuarán en una gala este sábado 21 de febrero en el Gran Teatro Falla a partir de las 12 horas. 

El jurado ha estado presidido por Maria Victoria Gutiérrez Pérez, que ha contado con Edurne Pérez González, Susana Hervias Prat y Juan José Leal Sánchez, como vocales, actuando como secretaria Rosario de Fátima Muñoz.

Los finalistas son:

ADULTOS

GRUPOS:

Juncal

       2026009 Adolfo de Castro

       2026102 Arantxa, Cintia, Vanesa y María

PAREJAS:

  • Huele a sal
  • La mar de salá
  • Sandra y Alba

SOLISTAS:

  • Carolina de la Herrán
  • Daniel Sánchez Sayago
  • José Manuel Carrasco

JUVENILES

GRUPOS:

  • Esencia Gaditana
  • Flamenkura
  • Almoraima

PAREJAS:

  • Alma y Verónica
  • Lola y María
  • Anita y Nerea

SOLISTAS:

  •  Alma Luisa Díaz Selma
  •  Fernández Rubiales

INFANTILES

GRUPOS:

  •  Luna, Martina, Magdalena, María y Rosario
  • Alejandra, Sofía, Paula, Vera, Carmen, Sira, Sara y Sonia
  • Las coralitas al alba

PAREJAS:

  • India y Estrella
  • Martina Guerrero y Ana Jurado
  • Laia y Noa

SOLISTAS:

  • Alba Poquet
  • Alma de la Curra
  • Daniela Marchante

ALEVINES

GRUPOS:

Jaleitos

  •       Viva Cai
  •  Paula, Carlota, Almudena, Adriana, Nora y Carmen

PAREJAS:

  • Blanca y Camino
  • Marina Araiz y Jimena Espina
  • Carmen y Manuela

SOLISTAS:

  • Marta Jiménez
  • Lola Mera
  • Jimena Alcalá

PREMIO AL MEJOR VESTIDO DE:

Premio “Paca Briceño” al mejor vestuario de piconera/o:

Carolina de la Herrán

- Premio “Margarita Gallo” al mejor vestuario de mariscador/a:

Martina Guerrero y Ana Jurado

