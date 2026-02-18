'La esencia', 'Los que van a coger papas', 'OBDC, me quedo contigo' y 'Los latin king...' ganan los concursos de la peña La Estrella

'Los tres cuarteteros y un aprendiz porculero', segundo premio de cuartetos, en su actuación en Candelaria.

La peña La Estrella ha dado a conocer la relación de las agrupaciones premiadas en los distintos concursos que llevó a cabo el pasado fin de semana en el tablao de la plaza de Candelaria. En este mismo lugar los grupos galardonados recogerán sus premios y actuarán el próximo domingo 22 de febrero desde las 12.00, a la vez que se celebrará el Frito Popular Gaditano que organiza esta entidad.

En cuanto al premio 'Tío de la Tiza' al mejor tango, el primer premio fue para el coro 'La esencia', seguido de 'Las mil maravillas' y 'ADN'. Recibirán, respectivamente, 1.100, 800 y 650 euros.

La comparsa 'OBDC, me quedo contigo' se alzó con el primer premio del concurso de pasodobles 'Paco Alba', con 'El manicomio' en segundo lugar y 'Los pájaros carpinteros' en tercero.

En chirigotas, para el premio 'Manuel López Cañamaque', venció 'Los que van a coger papas', siendo el segundo premio para 'Los hombres de Paco' y el tercero para 'Los cadisapiens (la involución)'. Tanto en comparsas como en chirigotas los premios en metálico son por este orden de 800, 650 y 500 euros.

El primer premio 'Agüillo' de cuartetos, dotado con 400 euros, fue para 'Los latin king de la calle Pasquín', siendo el segundo para 'Los tres cuarteteros y un aprendiz porculero' (300 euros) y el tercero para 'La pandilla inclusiva' (200 euros).

El jurado también concedió el premio 'Manuel Merello' al mejor estribillo a la chirigota 'Los Amish del mono...' y el premio 'Manolo Torres' al mejor tipo a la chirigota 'Una chirigota en teoría', dotados ambos con 400 euros.