Las entradas para la Final del Concurso de Tanguillos Carnavaleros de Cádiz salen a la venta este viernes  

Las entradas para la Final del XLVI Concurso oficial de bailes por tanguillos carnavalescos del Carnaval de Cádiz 2026 que se celebrará este sábado 21 de febrero en el Gran Teatro Falla salen a la venta este a viernes 20 de febrero.

Las localidades disponibles saldrán a la venta a partir de las 10.00 horas en las taquillas del Gran Teatro Falla. Si quedan entradas sobrantes, éstas pasarán a venderse en internet a través de la web de Bacantix.

No obstante, mientras haya localidades disponibles, las taquillas del Falla seguirán abiertas al público tanto el viernes como el sábado 21 de febrero, a partir de las 11.00 horas.

Podrán adquirirse cuatro entradas como máximo por persona, que no serán nominativas. El horario de las taquillas será de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

Los precios de las entradas oscilarán desde los 6 euros para Butaca, Palco Platea y Palco Principal, 4 euros en Palco Segundo y Delantero Anfiteatro, 3 euros en Anfiteatro y 2 euros en Paraíso.

La Final se celebrará este 21 de febrero en el Gran Teatro Falla a partir de las 12.00 horas.