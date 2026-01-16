Emilio López ('Los antiguos'): "A mi padre le hubiera gustado mucho esta chirigota"

"Contentísimo" se mostraba este viernes Emilio López nada más salir del escenario tras ofrecer el pase de preliminares con su chirigota 'Los antiguos' que lleva la autoría de Carlitos Pérez e Iván Romero para este COAC 2026. "Veníamos muy tranquilos, está muy trabajada y hoy veníamos a disfrutar", ha asegurado el chirigotero y director de la agrupación.

López derrochaba felicidad y abrazos con sus compañeros en los pasillos del Falla donde han presentado su propuesta para este Concurso y cuyo público presente en la sesión ha acogido "genial, genial, nos vamos de aquí en la gloria y nunca mejor dicho", después de producirse ese estreno para el que "como les dije esta mañana a todos ellos, hoy no vamos a inventar nada, lo que no hayamos hecho ya en estos cuatro meses, así que a disfrutarlo", cosa que han conseguido tal y como nos ha explicado.

Una chirigota que se retrotrae a las peñas, a las murgas, a la esencia gaditana de la que tanto conocía su padre, el recordado periodista de 'Diario de Cádiz' Emilio López Mompell, y al que "le hubiera gustado mucho esta chirigota, seguro que sí". Una esencia de lo gaditano que 'Diario del Carnaval' continúa premiando con el nombre de este gran profesional y conocedor de los entresijos de la ciudad y que este año cumplirá su décimo aniversario. "Mi mayor satisfacción es haber ganado el premio Emilio López con Manolo Santander con 'La maldición de la lapa negra' y que ese premio esté en mi casa", explica orgulloso el caja que lleva el perfil del periodista acompañándolo en su instrumento.

Una defensa de lo clásico que llega hasta lo añejo tanto en letra como en música, un cambio radical en relación al Cádiz del futuro con el que llegaron a semifinales en el Concurso de la pasada edición con 'Cuando tú vas yo vengo'. López entiende que son procesos de transición. "Es verdad que esto está cambiando mucho, pero yo que he sido aficionado y no soy tan joven pero tampoco tan mayor, a mí me ha gustado el Carnaval de los años 80, de los años 90 y creo que todo va por transición. En los 90 apareció el Selu con los borrachos y aquí hay componentes que iba con Las viudas, esa gente que de lo clásico se apartó un poco y volvió otra vez, Manolo Santander de nuevo. Yo creo que esto son transiciones. Y Carlos Pérez se mueve muy bien en esta índole y nos propuso sacar esto, pues vamos a sacarlo. El año pasado nos fuimos al futuro y este año nos hemos ido a lo más antiguo, un cambio radical".

Pasodobles al amor a Cádiz y a la situación de los abuelos "llevando letras al tipo", López califica "de maravilla" ese tándem formado por Carlitos Pérez e Iván Romero con el que pretenden seguir manteniendo esa evolución de una "chirigota nueva, lo que pasa es que el que menos lleva tiene más de 20 carnavales en lo alto. Aquí no te regalan nada, ni yo quiero que me regalen. Si esto llega algún sitio será porque nos lo hemos ganado nosotros. Paso a paso, como todas las cosas en la vida", ha resumido Emilio López