Elena Palma ('La chulita'): "Venimos a competir con todas las comparsas, masculinas, femeninas y mixtas"

Elena Palma, integrante de la comparsa 'La chulita', salía muy contenta tras la larga espera hasta la llegada de esta noche de cuartos, en la que han salido sacando las garras con dos letras potentes de pasodoble, la crítica a la corona y el piropo a la mujer andaluza. "No sabíamos muy bien cómo jugar nuestras cartas, pero la elección ha sido acertada, como el de la mujer andaluza, en una noche especialmente de mujeres", dice de esta quinto pase de cuartos en el que la suerte ha querido que también cantaran las comparsas femeninas 'La valla' y 'La majadería'.

Pero en esta noche de mujeres comparsistas, Elena quiere subrayar que la competición es con todas las agrupaciones de la modalidad, reivindicando, además, el salto de calidad de su grupo, "que ha dado un paso adelante, es más comparsa, que nada tiene que envidiar a otras y me gustaría recalcarlo, porque nos comparan constantemente con otras comparsas femeninas, y nosotras encantadas oye, que somos compañeras, pero venimos a competir con las femeninas, masculinas y mixtas", defiende, "pues venimos a competir y venimos sin miedo".

Una modalidad en la que hay bastante competencia, ante lo que se alegra enormemente, "pues si los compañeros no vienen bien, entonces, ¿qué sería de la fiesta?". Añade lo bonito que le resulta "poder mantenerte sabiendo que no te han regalado nada, por eso nos gusta la competencia y disfrutamos mucho del carnaval, y aunque no veamos las sesiones en directo, lo vemos todo después como aficionadas que somos".

Y es que la integrante de esta comparsa que firma Bea Aragón asegura que "hemos trabajado mucho y estamos muy emocionadas con el resultado, venimos a superar la comparsa anterior para mantenernos en semifinales, y la gente nos ha acogido muy bien. Estamos muy contentas".