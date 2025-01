Los niños, a 'estundiar'

No quería continuar este año en esta columna, pero la oferta del Diario ha sido irrechazable: un palco en la calle Nueva para la Semana Santa, un San Pancracio de Pose’s y el control de salida del Medinaceli, para ir en la penitencia tras el Señor y pedir por las almas descarriadas de la gentuza que desde hoy inundará el Falla y mancillará ese escenario donde grandes poetas de esta ciudad como José Manuel Romo anunciaron nuestra Semana Mayor, saliendo a hombros del teatro, lo que nunca ha conseguido ningún juntaletras de las comparsas. Tras el Cristo Cautivo rezaré por aquellas personas que ocuparán (y ensuciarán) esas butacas desde las que muchas personas de orden de esta ciudad han disfrutado de los conciertos de Los Polillas. Mi cerebro está bien entrenado para criticar a diestro y siniestro, gracias al infame preámbulo de infantiles y juveniles, con autores y familiares peleándose en las redes sociales (según me cuenta mi sobrino Anselmo, porque yo en esos antros de bajeza no entro), lo que demuestra que el futuro de esta criaturas es tan negro como la peineta de mi mantilla. Anselmo, a quien tengo de informador infiltrado entre la caterva de carnavaleros, me dice que escriba aquí esto, que el lector entenderá (yo no sé a qué se refiere): “Los niños, lo que tienen que hacer es ‘estundiá’ en vez de hacer el indio en el Falla”. Estoy de acuerdo. Todo este lío de la cantera acabará cuando un juez le quite la custodia a unos padres por dejar a sus hijos ensayar y cantar tonterías en el Falla. Esta gente no aprende si no es a palos. Está demostrado.