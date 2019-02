El doctor Libinstone viene fuerte. Se ha quedado sorprendido al saber que cada grupo que participa en el COAC se lleva como derechos de imagen al menos 1.000 euros. "El alcalde me ha dicho que el año que viene voy a hacer yo la criba, y estoy muy ilusionado porque me ha prometido que de cada grupo que deje fuera me voy a quedar con la misma mitad. Ea".

A algunas chirigotas las dejaría fuera "escuchando nada más que el pasacalle".