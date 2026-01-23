La decimotercera sesión de preliminares del COAC 2026, en directo desde el Teatro Falla de Cádiz

Las preliminares del COAC 2026 avanzan con una nueva noche de coplas donde habrá dos primeros premios del concurso del año pasado. La chirigota que Alejadro Pérez Peluca, primer premio y pelotazo con 'Los calaíta (Fuimos a por tabaco), una chirigota de toda la vida', vienen con Los Amish del mono, fuimos a por piononos (La decepción)'. También el cuarteto de Gago y compañía vienen con su cuarteto número 20 juntos. Tras 'Ku klux klan klan' presentan '¡Que no vengan!'. Pero además Nene Cheza estrena su unión con El Canijo en 'Los pájaros carpinteros' y Nono Galán regresa a adultos. Abre la función el coro de Sevila, desde donde llegan también una chirigota -que fueran 'Ciego de tronos' hace dos años- y una comparsa de Alcalá de Alcalá de Guadaíra.