La décimo cuarta sesión preliminar del COAC 2026, en directo desde el Gran Teatro Falla

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 alcanza la décimo cuarta sesión de su fase prelimiar con una función donde se esperan diferentes atractivos para pasar una jornada de coplas a la altura de un sábado noche. Así, la esperadísima chirigota de todo un mito del Carnaval gaditano como José Guerrero Yuyu estará sobre las tablas bajo el rótulo de 'Los que van a coger papas'. Además el arranque de la noche estará en manos del coro de José Manuel Pedrosa y David Fernández, que peleará el primer premio con 'La esencia'. También a tener en cuenta, se producirá el estreno de Tamara Beardo como compositora de la música de 'Lxs invencibles' y la comparsa que cerrará la función, 'La última noche' de Pepe Juan Pastrana y Pepito Martínez.

