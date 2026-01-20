La décima sesión de preliminares del COAC 2026, en directo

El Carnaval de Cádiz retoma el pulso a su competición en este COAC 2026 tras la convulsa jornada de ayer en la que decidió suspenderse la novena sesión tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). En pleno duelo oficial decretado por el Gobierno central, el Gran Teatro Falla vuelve a la normalidad con ocho agrupaciones estrenando sus repertorios. Iniciará la sesión el coro de Paco Martínez Mora y como cabeza de serie esta noche cuenta con la chirigota de los Villegas 'Piensa mal y acertarás (los desconfiaos)', cuarto premio en el pasado concurso. Otros atractivos de la sesión aparecen con las comparsas de Morón en la que colabora David Márquez Mateos Carapapa, la de El Bosque o la chirigota de Eder Rey.