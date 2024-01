Las peñas, “decepcionadas” por la falta de participación en el diseño del Carnaval de Cádiz 2024

En la tarde del martes 17 de octubre se reunió por primera y única vez el Consejo de Participación del Carnaval en la calle, creado por el equipo de Gobierno del alcalde Bruno García junto al del COAC para escuchar las opiniones de los colectivos y actuar luego en consecuencia con el objetivo de organizar la fiesta tras el Concurso de Agrupaciones. A una semana del inicio de la cita coplera en el Teatro Falla y a poco más de un mes de que la competición, el sábado 10 de febrero, dé paso al Carnaval callejero, colectivos como la Federación Provincial de Peñas Gaditanas muestran su “decepción” por la “falta de noticias” desde el Ayuntamiento de Cádiz precisamente en cuanto a esa ‘participación’ que lleva el Consejo como apellido.

El presidente de la entidad que aglutina a las peñas, Jesús García, considera “frustrante” leer en la prensa “las decisiones del Ayuntamiento con el Carnaval 2024” como “el diseño” de la cabalgata o la elección de la pregonera infantil, lamentando que hasta el momento solo se ha haya convocado una vez a los colectivos: la citada tarde del 17 octubre “en una reunión que sirvió prácticamente para presentarnos las asociaciones que integran el Consejo”.

Recuerda García que para el Carnaval de 2023 las peñas y otros colectivos implicados en la celebración de la fiesta en la calle declinaron participar en los foros propuestos por el equipo de Gobierno de José María González ‘Kichi’ al parecerles “una pantomima porque no querían, en realidad, contar con nosotros. De hecho, los foros no se celebraron tras nuestra negativa a participar”. Para 2024 asegura García que la Federación tenía puestas “muchas esperanzas y nos encantaba la idea de que se incluyeran en el Consejo los colectivos que representan a las agrupaciones del COAC, porque luego son protagonistas en muchos actos de la calle, pero después de la primera reunión no hemos sabido nada. No ha existido, por ahora, esa participación”.

Señala Jesús García que en aquella primera toma de contacto “se hablaron cosas interesantes, pero luego todo lo hemos sabido por la prensa”. Y evoca aquellas reuniones del Patronato cuando su colectivo pertenecía a la Junta Ejecutiva de Fiestas, “incluso en los primeros años de Kichi, cuando las reuniones eran más periódicas”. Añade que “asuntos como la elección del pregonero o la pregonera infantil pasaban antes por la junta de Fiestas”.

Jesús García. Presidente de la Federación Provincial de Peñas Gaditanas. "Ha sido frustrante conocer por la prensa las intenciones del Ayuntamiento”

Según el presidente de las peñas, la Federación tiene “varias propuestas que hacer”, como la de organizar también un carrusel de comparsas, chirigotas y cuartetos por las calles de la ciudad. Porque “el Carnaval en la calle necesita un cambio en muchos aspectos”. Aunque en la presentación de los Consejos de Participación el alcalde destacase que no existe voluntad en el gobierno municipal por introducir modificaciones respecto a la programación que el Carnaval ha tenido estos últimos años. “No debe haber mucho cambio, entiendo”, confesaba. A la vez, Bruno García afirmaba: “Queremos que haya mucha participación y que el mundo del Carnaval nos marque el camino”.

“El Carnaval 2024 deben tenerlo diseñado, pero nosotros no nos hemos enterado de nada. Solo han recibido a las entidades organizadoras de las fiestas gastronómicas previas al Concurso del Falla, pero a petición nuestra tras enviar a la delegada de Fiestas un escrito proponiendo las fechas. Ahí nos convencieron para retrasarlas para que pudieran entrar los colectivos en los plazos de subvenciones. Y llegamos a un acuerdo”, concluye García.

En sintonía con lo expuesto por Jesús García dice Emilio Aragón, representante de la Asamblea Hércules de Oro, que “a estas alturas y con el Carnaval tan cerca no sabemos qué piensa el Ayuntamiento del Carnaval en la calle”. Dice que su colectivo “tiene muchas ideas para aportar, pero no nos han dado opción al no convocarse el Consejo. Lo poco que sabemos es por la prensa”. “Estamos en disposición de colaborar como otras veces que hemos participado en el Patronato, por ejemplo en la elección de las carrozas de la cabalgata, pero por ahora no nos han dejado”, añade.

Emilio Aragón. Asamblea Hércules de Oro. "Tenemos muchos que aportar, pero no nos han dado opción al no convocar el Consejo”

En el órgano consultivo para la celebración del Carnaval en la calle se incluyó por primera vez a la Asociación de Coristas Gaditanos (Ascoga). Su presidente, Antonio Procopio, agradece el detalle, pero aclara que “los coristas siempre nos hemos sentado a negociar los carruseles directamente con el concejal o la concejala de turno como así ha sido ya con Beatriz Gandullo. De hecho, está todo planificado para el Carnaval 2024. Los coros saben lo que tienen que hacer y están preparados para su participación en la calle y, excepto en lo que respecta a los carruseles, poco más podemos aportar”.

Repetir el carrusel de coros el 28-F

Aprovecha Procopio para apuntar el deseo de Ascoga de repetir la experiencia de 2023 con la celebración de un carrusel de coros el Día de Andalucía, 28 de febrero, “que resultó todo un éxito y que contribuyó a ambientar la zona y ayudar a los ingresos de la hostelería”.

También fue invitada a integrar el Consejo la Asociación de la Cantera del Carnaval de Cádiz. Su presidente, Pepe Fierro, dice suponer que se celebrará una reunión “ahora tras la Navidad”, reconociendo que “de la participación de los grupos infantiles y juveniles no se ha dicho nada, aunque esperamos que nos digan algo pronto”.

El Consejo de Participación del Carnaval en la calle lo integran la Asociación de Romanceros del Carnaval de Cádiz, la Asamblea Hércules de Oro, la Federación Provincial de Peñas, la Federación de Peñas y Entidades Caleteras, las asociaciones de chirigotas, comparsas, coros y cuartetos, la de la Cantera y la asociación Cádiz, Mujer y Carnaval. Además, los representantes de los partidos de la oposición: PSOE y Adelante Izquierda Gaditana.