David Márquez Mateo 'Carapapa': "Pensaba descansar, pero finalmente me he quitado la espinta"

Aunque pensaba descansar, David Márquez Mateos Carapapa imprime finalmente este año su sello en la modalidad de comparsa como autor de música de la última que ha pasado por las tablas del teatro en la décima sesión de preliminares, 'Sociedad limitada', de Morón de la Frontera.

Y es que tras la decisión final de no salir este año con su grupo de Cádiz, le surgió la oportunidad de mantenerse directamente enchufado al Concurso, así que "lo hablamos, los traté, vi que era una gente de verdad maravillosa, y no es un decir, de verdad, muy trabajadora, que tenía muchas ganas, y me dije... bueno, pues vamos a embarcarnos", narra del inicio de esta nueva aventura carnavalera que le "ha servido para quitarme la espinita, claro que sí". Una colaboración con la que reconoce haber disfrutado mucho, "la verdad, porque trabajar con ellos ha sido muy fácil, es gente que tiene muchas ganas de Carnaval, que quiere a Cádiz y a nuestra fiesta con locura, y que se entrega al máximo".

Su repertorio, con letra potente también firmada por Juan Miguel Sánchez Juanmi Al Pairo y Jerónimo Cubero, ha sabido conectar con el público, "como ya lo hizo el pasado año, pero pretendíamos dar un saltito más, a ver si lo conseguimos, porque trabajan mucho, respetan mucho al teatro, lo nuestro y creo que se ha visto reflejado esta noche". Así que tras recibir la oportuna carguita del precio de los pasodobles en la tanda de cuplés, "que no falte", ha expresado que "son buenas las sensaciones y expectativas, y tenemos repertorio para continuar, pero ya será lo que el jurado quiera, y lo que los demás compañeros también nos permitan, porque la gente aprieta y bueno, si tenemos uno o dos pases más, repertorio hay para ello", advierte.

No será este su único pase por el teatro, pues este miércoles lo hará de la mano de la chirigota del pregonero del pasado carnaval, Antoñito Molina, a la que este año también se suma en la autoría Juanmi Villega con 'Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos', "con lo que volveré por aquí, haré doblete por el Teatro". Un teatro que este certamen contará con una importante presencia del conocido carnavalero.