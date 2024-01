Los cuartos de final del COAC 2024 ya cuentan con su orden de actuación por modalidades

La Delegación de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado, con el visto bueno de los colectivos, el cuadrante por modalidades que determinará el orden de actuación de las agrupaciones clasificadas para los cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de 2024, que el jurado dará a conocer este jueves 25 de enero.

No obstante, hay que tener en cuenta que éste puede verse alterado en caso de que no se alcance el cupo máximo de agrupaciones clasificadas para esta fase según las bases del COAC, fijado en 56. En este caso, se retirará del último día de participación de esa modalidad. Además, siempre que sea posible, no se retirarán dos participantes de la misma sesión para garantizar el mayor equilibrio entre todas las funciones.

En caso de que el jurado clasifique al máximo de grupos, todas las sesiones abrirán con un coro y el cuarteto actuará en tercera posición, mientras que las chirigotas y las comparsas se irán alternando. El cuadrante contempla también la actuación de dos coros en las funciones de los días 26,27 y 28 de enero.

De esta forma el cuadrante queda así:

26 de enero

Coro

Chirigota

Cuarteto

Comparsa

Coro

Chirigota

Comparsa

Chirigota

27 de enero

Coro

Chirigota

Cuarteto

Comparsa

Coro

Comparsa

Chirigota

Comparsa

28 de enero

Coro

Chirigota

Cuarteto

Comparsa

Coro

Chirigota

Comparsa

Chirigota

29 de enero

Coro

Chirigota

Cuarteto

Comparsa

Chirigota

Comparsa

Chirigota

Comparsa

30 de enero

Coro

Comparsa

Cuarteto

Chirigota

Comparsa

Chirigota

Comparsa

Chirigota

31 de enero

Coro

Chirigota

Cuarteto

Comparsa

Chirigota

Comparsa

Chirigota

Comparsa

1 de febrero