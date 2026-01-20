Las sesiones de cuartos de final del COAC 2026 seguirán el orden del sorteo de actuación pese a los cambios por el accidente de tren

El orden del sorteo de actuación de la próxima fase del COAC 2026, los cuartos de final, se hará siguiendo el sorteo original de las preliminares. Es decir, los grupos que en un principio cantaban este pasado lunes -en la sesión aplazada hasta el miércoles 28 en señal de luto por el accidente de tren de Adamuz- actuarán en el lugar que hubiesen ocupado si todo hubiera seguido con nomalidad. Así lo han confirmado fuentes de la delegación de Fiestas y Carnaval esta mañana a este medio, después de realizar consultas con la secretaría general y el presidente del jurado del Concurso de Agrupaciones.

Aunque tras la reunión con los representantes legales afectados parecía que se apuntaba a que estos grupos pasarían a ocupar los últimos lugares, al actuar finalmente en la que será la última sesión de la fase de preselección, se continuará con el orden establecido cuando se sortearon los días de actuación. Tanto la secretaría general como el presidente del jurado interpretan el reglamento como que prevalece el orden del sorteo, indican tras la consulta que anunció la concejala de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo.

Lo que dice el reglamento

Las referencias en las bases del COAC 2026 al orden de actuación son varias. Así, en el artículo 9 de Normas , señala en su artículo 9.1 que "la Delegación fijará el orden de actuación de las distintas agrupaciones convocando a susportavoces para el sorteo correspondiente". No añade en ese punto ningúna excepción.

Además, respecto a este tema, también hay referencias en los artículos 19 y 20. El el primero, sobre la fase clasificatoria, señala que "en esta fase se realizará un solo pase por agrupación, en el orden que quede establecido según el Sorteo celebrado al efecto". En el 20, dedicado a los cuartos de final, se indica que "esta fase se celebrará en el orden y posición establecida en la Fase de Clasificatoria".

Los grupos afectados por la suspensión son siete, que actuarán finalmente el miércoles día 28, cerrando la fase de clasifcatorias, con lo que tendrán menos tiempo del previsto para preparase para estos cuartos de final.

El Carnaval de Cádiz realizó este lunes un gesto simbólico de respeto y solidaridad por las víctimas del accicente de tren en Adamuz. El Ayuntamiento y los colectivos decidieron suspender la función y este martes se retomará el concurso. La función suspendida para el miércoles 28, a las 20:30 horas. Ese día había una sesión de juveniles prevista, que se dividirá entre esa jornada y la del viernes 30 a las 16:00 horas.