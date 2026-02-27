El cuarteto 'Crónica de una muerte más que anunciada' actúa este sábado en las escaleras de Santa Cruz

El cuarteto 'Crónica de una muerte más que anunciada', ganador del segundo premio del COAC 2026, ofrecerá un pase este sábado, a las 21.30 horas, en las escaleras de Santa Cruz, con motivo del Día de Andalucía y en el fin de semana que se celebra el Carnaval Chiquito.

"Para nuestro cuarteto ha sido un año muy especial en el que hemos recibido muchísimas muestras de cariño y apoyo al estilo que hemos traído al Falla", apuntan desde la formación cuya autoría aun no han desvelado. "Queremos devolver una pequeña parte de ese apoyo organizando una actuación en la que contaremos la historia completa que hemos hecho durante el Concurso: Desde la llegada a Jerusalén hasta la resurrección.

El cuarteto afrontará así un pase completo, ante lo que explican que "agradecemos a otras agrupaciones su comprensión e intentaremos no monopolizar ese escenario natural más allá de lo necesario para contar nuestra historia".

El cuarteto de David Caro, Antonio Labajo, Antonio Beiro y Blanca Puente ha sido una de las noticias gratas del Concurso del Falla, debiendo marcar el futuro venidero de la modalidad. Con un repertorio perfectamente medido y rimado en el que prevalece el texto sobre otras modas que se salen del carril, han firmado cuatro buenos pases, con un humor inteligente, irónico, crítico e irreverente.