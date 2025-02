El corista Nandi Migueles pide que el jurado deje de estar presidido por la amistad con el alcalde y anuncia su retirada del Carnaval de Cádiz

Nandi Migueles reconoce que vive con "resignación" y "un poco mosqueado ahora mismo" el fallo del jurado oficial del Concurso de Agrupaciones que lo ha dejado a las puertas de la Gran Final de este viernes. Su coro, 'La desafinada', logra el primer accésit o lo que es lo mismo un quinto puesto que le impide luchar por cotas más altas en la última noche del Concurso con 479,88 puntos.

Unas expectativas que, como admite Migueles, tenían para este año: "Nos esperábamos que íbamos a pasar, la verdad. Teníamos en mente que el coro estaba para la final, vamos, y llegar a lo más alto". Aunque quiere dejar clara la felicitación a sus compañeros que han logrado pasar, "felicitarlos que son compañeros míos y los conozco de toda la vida".

La resignación del corista va más allá del resultado que le ha deparado el jurado este año y apunta a que es una dinámica ya conocida. "Al coro de Los Niños siempre lo tratan igual, si hay un eslabón débil en esta cadena somos nosotros, y el que quiera puede verlo en estos 41 años", argumenta y anima al que quiera "que lo busque durante estos 41 años y verá cómo lo encuentra".

El coro de Los Niños, cuya autoría encabeza el propio Nandi Migueles junto a su hija Inés, Sergio Guillén el Tomate y con el que se estrenaba este año en la creación carnavalesca el artista Riki Rivera, lleva dos años quedándose en la fase de semifinales, en 2024 con 'El asesinato en el Cádiz exprés' con un sexto puesto y en 2023 con 'Aquí no se rinde nadie', con el que cosechó el mismo lugar agridulce que en esta edición, un quinto puesto quedándese a la puerta de la final.

Sin embargo no considera que sean el eslabón débil, según sus propias palabras, por estos tres años consecutivos, "son muchos años anteriores que siendo primeros desde el principio en la final nos han pasado segundo o siendo segundo nos han pasado del tirón al cuarto... Cosas muy grandes las que siempre hemos tenido. Y bueno, ya estamos acostumbrados y el que va a un Concurso de este tipo sabe a lo que se atiene, a ser juzgado por aficionados". "Esto es un handicap, un riesgo que se corre", afirma.

Migueles va más allá y pide un cambio a la hora de enfocar la elección del jurado. "Pediría que a partir de ahora la elección del presidente del jurado no se haga por el que sea amigo o conocido del alcalde, sino que se busque otra forma de elección, que tenga otros argumentos de más peso que no solo la amistad. Eso sí me gustaría que se hiciera, aunque yo no voy a estar ya".

Anuncio de retirada

Este podría ser el último Carnaval como autor de Nandi Migueles que afirma que "yo en principio me he retirado del tema, para mí el Carnaval ha pasado a mejor vida, vamos, porque ya después de 41 años ya no puedo seguir aguantando este trabajo para tan poca recompensa. Lo pongo en la balanza y no tengo ganas de seguir, ninguna".

Un anuncio que él mismo ya deja relucir en su popurrí. "Le doy la guitarra a mi hija. Tú vas a seguir, te doy mi legado, mi historia". Y explica que es algo "tenía planteado desde antes, pero ya sí, creo que ya con Los Niños ha pasado su tiempo y no nos quieren, entonces pues nos vamos ya y ya está. No hay problema. No pasa nada". Y continúa argumentando que "hay cosas más importantes", como la reciente pérdida de su hermano. "Hay cosas más importantes que el Carnaval".

El futuro del coro de Los Niños

Se abre un periodo de incertidumbre con el grupo, según relata el propio Migueles, que no tiene claro el futuro del coro. "No sé, no lo creo. Es una decisión que he tomado y ya lo que venga detrás... ahora mismo no tengo nada claro, no puedo decir el grupo va a tirar por aquí, mi hija se va a quedar a cargo de todo, no tengo ni idea. Lo único que sé es que yo no voy a seguir, me voy a tomar unos cuantos años sabáticos para ver las cosas desde fuera. Son muchos años ocurriendo lo mismo y no hay necesidad". El corista amplía sus miras fuera de la fiesta porque "la vida no es el Carnaval ni el coro, hay muchas aficiones, muchas cosas que voy a realizar para distraerme. Cuando una cosa se convierte en un problema ya no es un hobbie, es otra cosa y te cuesta la salud, y no hay necesidad, no hace falta".

La previsión de lluvia puede aguar el primer fin de semana de Carnaval en la calle y afectar a los carruseles de coros, pero Migueles anticipa que "el coro de Los Niños siempre en la calle es un espectáculo, que nos volcamos, nos den el premio que nos den, siempre", y que el repertorio está enfocado en un porcentaje a vivirlo con la gente en la ciudad. Si este momento será más emocionante que en otras ediciones por esa ruptura en el horizonte es una cosa que ya se verá "cuando llegue el momento de ese último domingo", pero le resta importancia a su marcha. "Tampoco te creas tú, porque hay una cosa efímera en la gente. Cuántos grandes autores del Carnaval se han retirado y a los dos días la gente ya ni se acuerda cómo se llamaba, o sea que esto del Carnaval de Cádiz es lo que es, es la fiesta y punto, y el que se crea más importante que eso tiene un grave problema".