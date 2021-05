Las coplas de Cádiz, en la lengua de Shakespeare

La proyección nacional e internacional del Carnaval de Cádiz es cada vez mayor, pese al parón sufrido este 2021 a causa de la pandemia. Youtube y las redes sociales han ayudado en los últimos años a expandir el conocimiento de una fiesta que ya trasciende las fronteras gaditanas e incluso de Andalucía y que cuenta con miles de aficionados por toda España.

Un nuevo proyecto surgido en Youtube busca favorecer aún más la expansión de las coplas gaditanas salvando una de sus principales barreras: el idioma. El canal Carnival of Cádiz, que cuenta ya con un centenar de suscriptores, muestra una versión subtitulada en inglés de algunas de las letras más conocidas de la fiesta gaditana, con la firma de autores como Juan Carlos Aragón, Antonio Martínez Ares, el Selu o Antonio Martín. Y así es como se ven sus coplas en la lengua de Shakespeare:

La comparsa de Aragón ‘Las noches de bohemia’ (Bohemian Nights, según Carnival of Cádiz) fue la primera en contar con una versión traducida de uno de sus pasodobles y a continuación llegaron coplas de la comparsa ‘Los chatarra’, el coro ‘Oriente y Occidente’, la comparsas ‘Los piratas’ y ‘La luz de Cádiz’, las chirigotas ‘Tampax Goyescas’ y ‘Si me pongo pesao me lo dices’, el mítico ‘Me han dicho que el amarillo’ (o "I've been told colour yellow" en inglés), himno no oficial del Cádiz obra de Manolo Santander, y las comparsas ‘Los prisioneros’ y ‘Los invencibles’.

Una interesante idea y una manera curiosa de llevar el Carnaval un paso más allá. Ya falta menos para contar con una comparsa de Bristol en el Concurso del Falla...