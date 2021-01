Las coplas de Joaquín Quiñones: tributo a uno de los grandes

El mismo día que se cumplían 45 años de la muerte de Paco Alba, uno de sus aventajados alumnos presentaba un disco con algunas de sus mejores coplas versionadas por el comparsista onubense Fali Ramos. Tributo a Joaquín Quiñones se llama este trabajo discográfico en el que han participado músicos profesionales y que vivía su puesta de largo en Cádiz en la peña Paco Alba, durante un acto conducido por el periodista de Canal Sur Juan Manzorro.

Ramos manifestó que “ha sido un trabajo complicado por elegir solo diez coplas entre tantas como ha escrito Joaquín. Y además hemos querido que estuviesen los músicos que han estado con él en su trayectoria”. Pepe Martínez, presente en el acto, Aurelio Real, José Luis Bustelo, El Noly o Nene Cheza, entre otros que pusieron sus notas al servicio de las letras del autor de El Mentidero, que debutó en el Carnaval con ‘Los cenacheros’ en 1971, hará en mayo medio siglo.

Fali Ramos. Intérprete. "Ha sido un trabajo complicado por elegir solo diez coplas entre tantas como ha escrito Joaquín"

El comparsista de Huelva hizo suya una frase del propio Quiñones: “La copla por encima de todo”, demostrando que sus versiones han intentado preservar la esencia carnavalesca. Con la selección se ha buscado la variedad. “No solo piropos, también críticas. Y que se pudieran adaptar, claro. La obra de Quiñones merece mucho la pena.”, argumentó. Agradecido, Ramos apuntó que “me regaló el privilegio de salir con él en ‘La corona’ en 2011 y he querido devolverle ese favor”.

En la página de Facebook del Tributo a Joaquín Quiñones ya hay colgados dos videos de sendas coplas. En algunas de las que recoge el disco participan en los coros comparsistas que estuvieron al lado del autor en las última etapa: Hugo León, Faly Mosquera, Caracol, Chato Ramírez, Angelín, Tato, Carlitos, Carlos Benot, Juanma Rojo y El Aceituna. Y Tomy Alemania interviene al piano.

Joaquín Quiñones. Autor de comparsas. “El pasodoble es innegociable por más fuegos de artificio que haya alrededor”

Quiñones enumeró algunas de las coplas incluidas en el disco -cuya portada es obra de Raúl Pena- como el pasodoble del burro de ‘Pulchinelas’ (1993), ‘Es ley de vida’ de ‘El circo’ (1999) o ‘Sentado en la orilla del mar’ de ‘La Atlántida...’ (2005). Según el coplero “la guinda del pastel” es una cuarteta de ‘Clásicos de la música’ (1987) sobre la que se recita el pasodoble de ‘Barriletes’ denominado ‘Nana carnavalesca’, que el autor dedicó a sus hijas en 1984. El recitado corre a cargo del periodista Carlos Herrera.

El autor de ‘Robots’ o ‘Charrúas’ certificó que su retirada del Carnaval fue definitiva. “En estos siete años no he tenido mono de Concurso, sí de autobús, de pasármelo bien con el grupo”, declaró. Y fue claro al exponer que no le gusta “la deriva del actual Concurso”, preguntándose “¿en qué fuente está bebiendo el Carnaval?, ¿tan difícil es hacer un pasodoble corto?”. Pues para Quiñones “el pasodoble es innegociable por más fuegos de artificio que haya alrededor”.

Intervino el director de tantísimas comparsas de Quiñones, Faly Mosquera, que ha asesorado a Fali Ramos. “No soy de versiones, pero es muy buen trabajo. No esperéis las coplas tal como las habéis escuchado siempre, pues están sacadas del contexto carnavalesco, pero se respeta la esencia”. Sobre su amigo Quiñones fue contundente: “Sigo sin entender cómo este hombre no ha pregonado todavía el Carnaval de su tierra”.