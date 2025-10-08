El Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz cuenta ya con 63 inscripciones

El coro de Faly Pastrana en una de sus actuaciones en el COAC 2025.

A falta de menos de una semana para el cierre del plazo (el próximo martes 14), el número de grupos inscritos en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de 2026 es de 63, de las cuales 47 pertenecen a la categoría de adultos, 12 a infantiles y cuatro a juveniles.

Según la última actualización facilitada este miércoles por el Ayuntamiento de Cádiz, en adultos se ha registrado el coro de Faly Pastrana 'Los mentirosos', semifinalista en 2025 con 'Los guardianes del Dios Momo'. Asimismo, en comparsas se ha apuntado 'La carne-vale', de Cádiz y de nueva formación.

En cuanto a las chirigotas se ha inscrito 'La purga: los que no pasan', de Conil, que fue en 2025 'Los golpes de pecho', conocida como la Chirigota del Sofri; mientras que en cuartetos el COAC 2026 suma a 'El despertar de la fuerza, abre el ojete', de Córdoba, cuya última participación fue en 2023 con 'E.I. La mano que mece la cuna'.

En juveniles se registraron la comparsa de Cádiz 'Más típico no lo hay'. Y en infantiles, el coro de Chiclana 'La Perla de Cádiz', en 2025 'La promoción'; la comparsa de Paterna 'El origen', después de ser este año 'La aventura'; y la chirigota de Cádiz 'Lo mejor de lo mejor', que toma el testigo de 'Ojú qué corgaera'.

Desde el Ayuntamiento de Cádiz se recuerda que la inscripción es provisional, a la espera de que se revise toda la documentación requerida en el procedimiento.