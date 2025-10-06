El Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2026 ya tiene jurados

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) ya cuenta con todos los miembros del jurado que se encargará de valorar a las agrupaciones participantes en la próxima edición de 2026, tanto en la categoría de adultos como de infantiles y juveniles.

En la categoría de adultos, el presidente Manuel Guimerá estará acompañado por María Trinidad Ramos Montero, María Rosario Moreno Pedrejón, Aida Rodríguez Agraso (suplente de la secretaria), Christian González Ruiz y Juan Antonio Bocuñano Llamas, que se encargarán de puntuar a las chirigotas y cuartetos, donde estará como suplente María Delgado Díaz.

En la modalidad de comparsas y coros, estarán Luisa Fernanda López Esteve, María del Carmen Cabrera Bernal, Juan Jiménez Almaraz, Jacobo Lucena Borrell y José María Barranco Cabrera (suplente del presidente), actuando como suplente Francisco Peña Chacón. El equipo lo completan Esther Coto Rozano, como secretaria, y Juan Antonio León Madrid, como asistente de palco.

En las categorías de infantiles y juveniles, el jurado estará presidido por Antonio Álvarez ‘Noso’, que contará con María del Carmen Bernal Martínez, Sara Álvarez López, Rocío Molina Martínez, Manuel Martín García, Manuel José Rueda Ibáñez y José Antonio Romero Lobón como vocales. Juan Luis Sambruno Pellicer y Aurora Marcos Sánchez serán suplentes y asistentes de palco, mientras que Amanda Real Guerrero ocupará la secretaría del mismo.