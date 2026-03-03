Los conciertos en San Antonio durante el Carnaval 2026 cuestan a Cádiz casi 490.000 euros

Además de los carruseles de coros, circuito municipal de tablaos y del COAC y galas carnavaleras propiamente dichas, la programación que el Ayuntamiento de Cádiz prepara cada año para el Carnaval encuentra otro clásico en la plaza de San Antonio, los conciertos de Cádiz Sonora, es decir, propuestas musicales, quizás, más alejadas a la melodía innata de febrero, que durante la semana festiva han concitado el interés de un público variado.

Recitales -nueve en concreto durante seis días- que en este 2026 han supuesto un coste de 489.989 euros para las arcas municipales, una cantidad ligeramente superior a la del pasado año cuando otros ocho artistas actuaron en la céntrica plaza gaditana con un presupuesto total de más de 422.000 euros. Y aunque, efectivamente, las características de este ciclo de conciertos al aire libre y gratuitos son diferentes a la de una programación de teatro bajo techo, sigue llamando la atención la comparación entre inversiones como la de este Cádiz Sonora y la de la temporada estable del Gran Teatro Falla de febrero a junio de 2026 que cuenta con un presupuesto total de 162.799 euros.

Centrándonos en las propuestas musicales de este recién concluido Carnaval, y al igual que en 2025, el concierto más costoso de la programación ha ascendido a 133.100 euros. Así, si el pasado año este fue el precio por traer a Cádiz a Viva Suecia, en este Carnaval 2026, la cantidad ha sido destinada al concierto de los granadinos Lori Meyers, que actuaron en la ciudad el pasado 20 de febrero.

Ese mismo día, también tuvo lugar el recital de los sevillanos Vera Fauna, que percibieron por su concierto un total de 12.100 euros (también impuestos incluidos).

Cádiz Sonora comenzó una semana antes, el 12 de febrero, con el espectáculo infantil Las guerreras del K-pop que ocupaban la tarde del día previo a la Gran Final del COAC 2026 con un concierto que ascendió a 18.150 euros (impuestos incluidos).

Tras esta propuesta, el ciclo descansó hasta el 15 de febrero, primer domingo de Carnaval, con el concierto de Judeline por el que la artista gaditana, ya con una relevancia internacional, ha percibido 96.800 euros (IVA incluido).

El miércoles 18 de febrero, la cita con la música también fue doble en la plaza de San Antonio. Así, si la banda indie gaditana DenisDenis actuó con un coste de 7.260 euros, los madrileños de Miss Caffeina percibieron 30.250 euros por su concierto (ambas cantidades, tras impuestos).

Al día siguiente tuvo lugar el concierto de Pastora Soler, por el que la sevillana recibió 101.640 euros; mientras que el viernes 20 de febrero la banda G5, es decir la propuesta conjunta de los artistas Kiko Veneno, Muchachito, Tomasito y El Canijo de Jerez y el Ratón de Los Delinqüentes, hizo las delicias del público con una actuación que costó 72.600 euros. Una cantidad baja en comparación con la destinada al concierto que Kiko Veneno protagonizó en solitario en el ciclo del pasado año, 30.250 euros.

El año pasado también estaba prevista la actuación en Cádiz Sonora de Luli Pampín, icono del público infantil. Sin embargo, el concierto de la artista en la plaza de San Antonio, cifrado en 75.020 euros, se suspendió por la intensa lluvia que deslució la jornada. Una propuesta que sí se ha realizado este año, el pasado domingo 21 de febrero, por un coste mucho más bajo, 18.089 euros (con IVA). Y es que en 2025 Pampín cobró el 50% de la cantidad acordada por la actuación y el compromiso que este año volvería a Cádiz por un "coste simbólico" de 14.950 euros (más impuestos).

La inversión en las actividades infantiles en San Antonio y Ana Orantes

No en el escenario, pero sí a ras del suelo, la plaza de San Antonio, además de la plaza Ana Orantes, en Extramuros, también contó durante algunas jornadas del fin de semana con otro tipo de propuesta con financiación municipal dedicada al público infantil, Momo y Piti: los guardianes del 3x4.

Así, la empresa Ludik Educación y Animación preparó en ambas plazas una creación artística integral dirigida a que los niños vivieran el Carnaval de Cádiz desde dentro, explorando distintas estancias con experiencias sensoriales, creativas e interactivas presupuestadas en 21.175 euros. Así, en Ana Orantes tuvo lugar las propuestas Carnavalópolis: La ciudad del carnaval, Gran Piñata de Carnaval y Parque Mágico y en San Antonio, las actividadades la Casa del Carnaval, Academia Oficial de pequeños carnavaleros y La fantasía del Carnaval.

Ya en el apartado más carnavalero, la inversión en la celebración de los carruseles de coros que han tenido lugar en el entorno del Mercado y Plaza de Mina durante los fines de semana del Carnaval de Cádiz ha sido este año de 228.690 euros.