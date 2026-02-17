La comparsa 'Las muñecas' gana el Premio Antifaz Violeta 2026 del Carnaval de Cádiz

El XI Certamen de Coplas por la Igualdad y la Diversidad Afectivo Sexual y de Género en el Carnaval de Cádiz, Premio Antifaz Violeta 2026, se celebró este Lunes de Carnaval en Cádiz tras la convocatoria organizada por la Asociación Vecinal del Pópulo y San Juan 'Los tres Arcos', que impulsa esta iniciativa con el objetivo de reivindicar los derechos del colectivo LGTBI y la violencia cero hacia las mujeres a través de las letras carnavalescas.

Tras la interpretación de las coplas presentadas por las agrupaciones participantes, el jurado designado decidió otorgar el primer premio a la comparsa ‘Las muñecas’, que recibirá 1.500 euros y placa. El segundo premio recayó en la chirigota ‘Los hombres de Paco’, dotado con 1.000 euros y placa. El tercer premio fue para la chirigota ‘Los que la tienen de mármol’, que obtendrá 500 euros y placa.

La cita, que cuenta con la colaboración de la Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz en la revisión de las letras y el asesoramiento mediante su Servicio Municipal de Uso no Sexista del Lenguaje, volvió a situar al barrio del Pópulo-San Juan como espacio vinculado a la defensa de estos colectivos dentro del Carnaval de Cádiz.

La convocatoria estaba dirigida a todas las agrupaciones inscritas en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2026, en categoría de adultos y en cualquier modalidad, así como a las agrupaciones de calle participantes en 2026. Cada agrupación podía presentar una sola letra centrada en uno de los dos ejes establecidos: la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y el compromiso contra la violencia hacia las mujeres, o la defensa de los derechos de las personas pertenecientes a los colectivos LGTBI y la sensibilización social sobre su situación.

Antes del desarrollo del certamen se celebró la 18ª edición de la Tomatada Popular en Cádiz en la Plaza de la Catedral, que registró una gran afluencia de público y sirvió como antesala de la jornada en la que las coplas tomaron el escenario junto al Arco de los Blanco, dándose a conocer posteriormente el fallo del Antifaz Violeta 2026.