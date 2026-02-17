Un pasodoble de la comparsa ‘DSAS3’ gana el Premio del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental 2026

El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (COP-AO), a través de su Delegación de Cádiz, ha galardonado a la comparsa ‘DSAS3’ con el ‘Premio Psicología y Carnaval’ por la letra de su pasodoble, ‘Silencio’, interpretado en el COAC 2026 en el Gran Teatro Falla 2026.

La Delegación de Cádiz del COP-AO ha querido "valorar la calidad, valentía, sensibilidad y compromiso social que encierra la letra de la agrupación con autoría de Jesús Bienvenido y dirigida por Daniel Obregón, ante la necesidad de visibilizar y concienciar en torno a la salud mental y la psicología para mejorar las vidas de las personas".

Según el comunicado, "con un tipo de bufón magistralmente adaptado al contexto sanitario, la comparsa ‘DSAS3’ ha demostrado que el compromiso con la ciudadanía y con su salud no está reñido con la calidad musical y, además, la ilumina en un repertorio de carga crítica e ironía inteligente y fina".

La primera edición del ‘Premio Psicología y Carnaval’ está dotado con 3.000 euros y al mismo han concurrido candidaturas de un buen número de agrupaciones de adultos formalmente constituidas, inscritas y partícipes en el COAC 2026. El plazo para presentarse ha estado abierto hasta 24 horas después de la Final del Concurso.

Tras la concesión del premio, la agrupación ‘DSAS3’, también ganadora en comparsas de la Final del COAC 2026, será invitada a actuar en el acto institucional “La noche de la psicología”, que se celebrará en Cádiz el próximo 5 de noviembre, para interpretar piezas de su repertorio, además de la composición galardonada.