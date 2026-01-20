COAC 2026| El primer recuerdo carnavalero de... Yoli Alvárez de 'La marea'

La nueva sección de Diario del Carnaval para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026, El primer recuerdo carnavalero de..., tiene una nueva protagonista, una comparsista de sangre chirigotera, Yolanda, 'Yoli', Álvarez.

Así, la componente de la agrupación 'La marea' atendió a este periódico al término de la actuación de su comparsa que fue la encargada de cerrar la octava sesión preliminar, la más corta del concurso tras la retirada antes del inicio del certamen de una chirigota sanluqueña.

Yoli Álvarez, que llegó al certamen de adultos desde la cantera, es hija del reconocido chirigotero Julio Álvarez, al que une su primer recuerdo carnavalero. "En singular no lo voy a decir, lo voy a decir en plural, mis primeros recuerdos carnavaleros siempre son con la chirigota de mi padre", reconoce la joven carnavalera que, recordemos, fue nombrada mejor contralto en 2018 en la categoria de infantil cuando participaba en la comparsa 'Canta'.