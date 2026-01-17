COAC 2026| El primer recuerdo carnavalero de... Juan 'Ardentía' de 'Los cadisapiens'
El chirigotero es el nuevo protagonista de esta sección de 'Diario del Carnaval' para el presente Concurso
El popularísimo chirigotero Juan Antonio García, Ardentía, este año en la chirigota de Santander, Sánchez Reyes y Juan Blanco, es el nuevo protagonista de la sección El primer recuerdo carnavalero de... que para este COAC 2026 ha preparado Diario del Carnaval.
Y, desde el luego, la anécota que el gaditano elije para esta sección no defrauda lo más mínimo. Así, aunque recuerdos tiene "muchos", el Ardentía explica su primera experiencia sobre las tablas del Falla, que no es que acabara muy bien.
El carnavalero cuenta que su primera vez en el Concurso fue con la chirigota juvenil 'El desfile de la victoria' que fue descalificada del certamen "porque cantamos con un caja de infantil". "Mi primer contacto en el Carnaval fue ese, y así me ha ido...", ríe este chirigotero siempre dispuesto al cachondeo.
'El desfile de la victoria' fue una chirigota juvenil del año 2000 con letra de Daniel Illesca, música de Francisco J. Gallardo Márquez y que estaba dirigida por David Velázquez Díaz.
