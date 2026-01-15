COAC 2026| El primer recuerdo carnavalero de... Quique Lozano de la comparsa de Jona 'El manicomio'

El primer recuerdo carnavalero de... Quique Lozano de la comparsa de Jona 'El manicomio'

El comparsista Quique Lozano, que milita en las filas de la comparsa de Jonathan Pérez, es el nuevo protagonista de la sección El primer recuerdo carnavalero de... que para este COAC 2026 ha preparado Diario del Carnaval.

Así, el integrante de la comparsa 'El manicomio', que el año pasado conquistó el segundo premio del Concurso con 'El cementerio', atendió a este medio al finalizar el pase preliminar de la agrupación de este año que tuvo lugar la noche del 14 de enero.

De esta forma, en los pasillos de la trasera del Gran Teatro Falla, Lozano ha explicado que su primer recuerdo carnavalero se remonta a "hace justo 15 años" cuando pisó las tablas del coliseo gaditano con la comparsa infantil 'El señor de los mares'.

La agrupación, que conquistó el tercer premio de la competición de 2011, contaba con la autoría de Juan L. Mejías García y Andrés Monzón Cruz.