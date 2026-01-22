COAC 2026: El primer recuerdo carnavalero de... Manu Peinado

La nueva sección de Diario del Carnaval para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026, El primer recuerdo carnavalero de..., tiene un nueva protagonista, al cuartetero Manu Peinado de 'Los latin king de la calle Pasquín'. En su viaje por el tiempo de sus carnavales, el autor de esta agrupación que el pasado año se hizo con el segundo premio en la modalidad se traslada al particular concurso sobre la fiesta que hacían en su colegio.

Rememora entre sus recuerdos este certamen que hacían cuando eran muy pequeños, "3 o 4 años, en el que se hacía una copia de las chirigotas", de las más seguidas del Concurso Oficial de Agrupaciones. Así que se traslada al momento en que se vistió de El que vale vale, de Selu García Cossío o de la chirigota de El Love, 'Los puretas del Caribe'. También se remonta a cuando "le cantamos al Popo en la peña Nuestra Andalucía el repertorio de 'Los de gris".

Con este año son tres los que suma en adulto junto a su grupo, procedente de la cantera. Tras 'Los vigilantes de la laja', que fue cuartofinalista, en 2025 consiguieron un segundo premio con 'Un clásico nunca falla'.