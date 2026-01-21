COAC 2026| El primer recuerdo carnavalero de... Cristian Martín

Este túnel del tiempo que viene a ser la sección El primer recuerdo carnavalero de..., que este año pone en pie Diario del Carnaval para el COAC 2026, recibe a un nuevo carnavalero, Cristian Martín, de la chirigota 'Los semicuraos', de Juan Manuel Braza Sheriff.

Se trata de un carnavalero de pro que ahora milita en las filas de la modalidad del ánge aunque cuenta con pasado comparsista y presente, y esperemos que mucho futuro, como autor de la cantera.

De hecho, algo de todo ello se cruza en el primer recuerdo carnavalero de Cristian Martín. Así, según explica, su memoria le trae de vuelta un compacto de la comparsa 'Los ángeles caídos', de Juan Carlos Aragón, que le regaló, firmado, "Fernandi", un comparsista que no sólo es "un referente" para Martín sino, en la actualidad, su compañero en la autoría de la comparsa juvenil 'El caminito de vuelta'.