COAC 2026| Manolín Santander ('Los cadisapiens'): "Yo no soy mi padre, mi padre era el mejor"
El autor de la chirigota, junto a Sánchez Reyes y Juan Pérez 'el Blanco', celebra el pase preliminar de una agrupación donde Manolo Santander Cahué sigue, con orgullo, muy presente
Orden de actuación de las preliminares del COAC 2026 en el Teatro Falla de Cádiz
Con la emoción todavía a flor de piel tras presentar 'Los cadisapiens (la involución)' al Gran Teatro Falla, Manolín Santander interrumpe la conversación con Diario del Carnaval para abrazarse muy fuerte a Carlos Requena, uno de sus hombres que este año no ha podido salir en su chirigota y que acude, presto, a saludar a su amigo. Porque esta es una chirigota "de amigos" -"pero nos hacemos mayores, los niños, las responsabilidades..."- dice el autor, junto a José Manuel Sánchez Reyes y Juan Pérez el Blanco, de la propuesta presentada en la quinta función preliminar. Una chirigota de amigos y una chirigota familiar donde el ausente sigue estando muy presente...
Manuel Santander Grosso lo deja muy claro en pasodoble con el que ha querido poner de largo su repertorio. No, Manolín Santander no es Manolo Santander y lo quiere explicar. "No es que necesite justificarme, pero sí es una espina que me quería sacar". "No soy mi padre, mi padre era el mejor, pero es que siempre es una cosa que escucho cada vez que hacemos algo, y es que yo lo que sé hacer es esta chirigota y con ella recuerdo a mi padre. Hoy he pasado por debajo de mi casa, y me he hartado de llorar con mi madre... Lo que yo hago son estas chirigotas, las que me gustan, con mis amigos, para recordarlo", se emociona el hijo del desaparecido Manolo Santander que recuerda que sale "con (Jesús) Bienvenido", "y ahí me podría quedar y me quitaría de muchos problemas y de pasar muchos nervios".
Pero también de mucho disfrute, porque eso es lo que ha pasado esta noche de jueves que ha "disfrutado mucho", además, con el convencimiento de "haber hecho reír, que es algo de lo que se nos acusa a nosotros, que no hacemos reír", apunta el chirigotero que señala que han "innovado un poquito" dentro de su estilo, "sobre todo en la forma de los cuplés". "Nosotros somos una chirigota que no usamos nada visual, nosotros cantamos y ya está", remarca reconociendo el trabajo también de Juan El Blanco desde su incorporación al grupo, "es un fenómeno, es el motor de esto".
Y es que son "una pandilla" que viene a hacer la chirigota que quieren hacer aunque, eso sí, sin perder de vista que "esto es un Concurso" y que "se viene a ganar". "Nosotros intentamos concursar, pero siempre con nuestros principios, no intentamos utilizar nada concursero que no sea legítimo o que no nos parezca legítimo. Intentamos ser una chirigota competente, trabajada, reinventándonos pero dentro de lo que hacemos nosotros, con nuestros tipos, que hacemos nosotros, con todo reciclado. Esa es nuestra manera de concursar y de llegar lo más lejos posible", concluye.
También te puede interesar
Lo último