COAC 2026 | Figue ('¡Que no vengan!'): "Las grandes morallas que están volviendo este año, hacía tiempo que no se veían"

Este sherpa de la peña El Sherpa viene cargado, de bárbulos y de razones, y, como su cuarteto, ágil de lengua. "Las grandes morrallas que están volviendo este año, hacía tiempo que no se veían", dice José Manuel Figueroa 'Figue' tras el pase preliminar de '¡Que no vengan!', la propuesta nepalí que este COAC 2026 trae Miguel Ángel Moreno con la dirección habitual de Ángel Gago.

"Pues estamos muy contentos con esta alegoría, que ahora se lleva mucho lo de alegoría, que nos daba muchísimo juego para hablar de la masificación que hay en muchos sitios, y el teatro, lógicamente está en esa tesitura. Entonces tenemos que buscar una fórmula, algún tipo de límite, o coto, hay que hacer", suelta de forma directa el experimentado cuartetero que, además, se está "tragando" todo el Concurso como comentarista de Radio Cádiz.

"Y con esto de que no vengan no es sólo a la gente de fuera, ¿eh?, que hay gente de Cádiz también que es para cogerla y echarla de comer aparte también. Hay que tener familiares, amigos y ver un poquito la propuesta que se lleva", dice sin cortapisas sobre el mensaje de una agrupación que se cristaliza en una última cuarteta que, opina, "define perfectamente cómo está la situación ahora mismo" y "con la que estamos aprendiendo hasta a cantar y todo", ríe sobre los tonos de Se nos rompió el amor, para ellos Se nos rompió el Everest, de la Jurado.

El Everest, el Concurso, el Himalaya, el Falla... Paralelismos que el público ha recorrido encantado, aunque los cuarteteros lo han vivido "con muchos nervios" ya que, así que pasen 20 años, como es su caso, "mayor es la responsabilidad de querer hacer las cosas bien y de que las cosas gusten". "Cuando empieza la parodia y ves que empieza la gente se ríe y empieza el repertorio a rodar, entonces ya nosotros nos soltamos y empieza todo a fluir como está ensayado", destaca sobre los siempre complicados pases preliminares. "Pero Miguel trae un repertorio excelso y después que está super ensayado y se nota porque eso es un ritmo y una velocidad que después la gente lo agradece", celebra además de a un público que "ha estado atento desde el minuto uno".

Atención que, desde luego, no es cuesión de casualidad ni de flor de un día. "Nosotros nos hemos llevado muchísimos años picando piedra, ellos más, porque yo me incorporé más tarde, pero nosotros íbamos siempre en contraflecha. La ola iba por otro lado y nosotros en ningún momento cambiamos el estilo. Creo que a fuerza de picar piedra, creo que desde la pandemia para acá, ha habido muchísima gente que ha tenido que dar su brazo a torcer porque lo que estamos haciendo yo creo que es de mucho mérito. Con años donde había competencia, otros años en los que no, y en los que nosotros mismos nos hemos marcado el listón de intentar traer siempre el mejor cuarteto posible. Y creo que ahora pues estamos recogiendo todos esos frutos", reflexiona.