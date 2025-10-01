El COAC 2026 ya cuenta con nueve agrupaciones inscritas

Tres días después del inicio del plazo de inscripción, el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 ya cuenta con nueve grupos inscritos. De ellos, siete pertenecen a la categoría de adultos, mientras que las dos restantes son infantiles.

La comparsa infantil de Chiclana 'Las traviesas' ha sido el conjunto que ha tenido el honor de ser la primera en apuntarse para el próximo COAC. Esta es la tercera vez que este grupo chiclanero se presenta al certamen de coplas, participando en la pasada edición con 'El pelotón de la alegría'. Además, en esta categoría también ha rellenado ya su inscripción la chirigota gaditana 'Los mal-éficos'.

En adultos, hasta este miércoles se han inscrito cinco comparsas y dos chirigotas. En la modalidad de comparsas, ya empiezan a formalizar su participación grupos de un nivel notable. Así, una de ellas es la comparsa de Marta Ortiz, que en 2026 será 'La camorra' tras conseguir en la pasada edición el pase a semifinales con 'La valla'. También semifinalista fue la comparsa de los hermanos Rafael María y Marcos Pastrana Lorenzo, que concurrirá con 'El hombre de hojalata'. Asimismo, también se ha inscrito la comparsa de Nene Cheza, que estrena autoría de letra de Antonio Pedro Serrano el Canijo con 'Los pájaros carpinteros'. Cierran las inscripciones en esta modalidad con grupos foráneos: 'Mindundi', del municipio onubense de Isla Cristina ('Los inadaptaos' en 2025) y 'El verdugo', de la localidad jiennense de Vilches ('Los charlatanes' en 2025).

Por último, son solo dos las chirigotas que han cerrado su inscripción hasta este miércoles. La primera en hacerlo fue la chirigota 'Mírala cara a cara', de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Conocida como la chirigota del Popete, en 2025 participó con 'Pa colgaera la mía'. La segunda fue la sanluqueña 'San Taratachín', que se estrenó en el Falla en 2025 con 'Los Tigres Blues Band'.