COAC 2026| Los Casi 40 Principales: Gago and friends probando nuevos estilos

Ya tocaron el rock con ‘Esta boca es mía', homenaje a los Rolling, y el punk ( y circo). Los del cuarteto del Gago son almas inquietas que ahora han querido lanzar un disco tributo a Queen (lo de Quen II no es por los segundos premios, eh, que ya eso pasó a la historia y ahora entonan muchas veces el ‘We are the champions’). El primer single de este LP es ‘Let them not come’ (que no vengan).