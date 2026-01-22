COAC 2026| Un año a la espera de cobrar las horas extras de la tramoya del Gran Teatro Falla

Durante el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2025, Ana María Rodríguez se convirtió en la primera mujer en trabajar como tramoyista en el escenario del Gran Teatro Falla. Un hito que, un año después, le ha dejado un sabor agridulce, ya que la pionera gaditana todavía no ha cobrado las horas extras por el trabajo realizado.

Una encomienda ejecutada, recordemos, en el que fue el Concurso más largo de la historia del certamen. No en vano, según aporta la extrabajadora de la tramoya, echó "193,40 horas de más" de las que "solamente" le pagaron "28 horas, y en el mes de mayo", "las horas correspondientes a las galas de carnavales, en junio, cuando yo ya no estaba trabajando allí", "las dietas me las pagaron en julio" y "las vacaciones no disfrutadas, en agosto".

"Además de una locura cobrar así, en vez de hacerte tu finiquito con todo como en cualquier empresa, a partir del mes de agosto lo que recibí fue silencio absoluto por parte de la Administración ante el resto de horas extras que me debían, vamos, que me deben, 165,40 horas", valora la trabajadora que entró en la tramoya para un puesto a jornada completa y duración temporal, a través de una convocatoria del SAE. Así, empezó el 10 de enero de 2025, un día antes del comienzo del COAC en la categoría de juveniles, y culminó el 9 de mayo, ya metida en temporada estable de teatro.

Ana María Rodríguez asegura que se intentó poner en contacto con el área de Personal del Ayuntamiento de Cádiz a través del teléfono, "pero nunca me lo cogían, era imposible". Entonces, comenzó a establecer contacto por correo electrónico “con el técnico que lleva las nóminas”, que tampoco es que le pudiera resolver su situación, y “con el jefe de Teatros de Cádiz, Pepe Bedoya, que me dijo que enviara la cuestión por Registro municipal”. “Y ya el año pasado mandé diez registros y este año llevo tres enviados, todos siempre dirigidos a la jefa de Personal, a la concejala de Cultura y al alcalde, porque es que no sabía ni a quién dirigirlos, me he visto muy sola en todo esto”, lamenta la protagonista de estos hechos que, “por fin”, a finales de noviembre recibió una llamada desde Alcaldía para citarse con la edil responsable de Cultura y Personal, Maite González.

De esta forma, la afectada, González y la jefa de Personal se reunieron el día 5 de diciembre, pero tampoco salieron las cosas como Ana María esperaba. "Lo más alucinante es que yo creía que me llamaban para pagarme, pero no, era para reconocerme que sí que me deben esas 165,40 horas y para decirme que me las pagarían lo antes posible y que en diembre no podía ser porque estaban las pagas extras, porque se iban antes de vacaciones y las nóminas se cerraban antes...", asegura la exempleada que, con todo, aceptó la situación y dilucidó, entonces, que se las pagarían en este enero. "Pero no me dieron seguridad, insistieron en que se me pagaría lo antes posible. Yo les dije que lo quería por escrito, ya que yo me había hartado de mandar registros que no contestan ni en el plazo de tres meses, que es en el que tienen para contestar, y también se negaron, me dijeron que con la reunión era suficiente. Y yo las tengo que creer, como el que cree en Dios, después de un año para tener señales", protesta.

También se queja Ana María de que tampoco le dijeron con seguridad la cantidad a cobrar "puesto que no me aclararon a cuánto valía cada hora, porque allí las horas tienen un precio diferente si es de noche, de tarde, de lo que sea... Y yo quise ver si es como yo lo tenía apuntado, pero me dijeron que nada, que cuando lo cobre lo vea y si no estoy de acuerdo, pues que mande un registro", dice todavía sorprendida y a la espera de percibir este dinero por su trabajo.

Tras escuchar el testimonio de la extramoyista, este periódico se puso en contacto con fuentes del Ayuntamiento de Cádiz que, primero, aseguran que "lo que se le debe a la trabajadora se le pagará este mes de enero". Con todo, argumentan que la tardanza de un año en cobrar las horas extras responden "a los plazos habituales" de la institución pública. "La trabajadora cobró su sueldo pero todo este tipo de horas extras y dietas y demás se someten a una auditoría para comprobarlo y que todo esté en regla. En la reunión que mantuvo con la teniente de alcalde se aclaró, de hecho, que algunas horas que reclamaba no estaban contempladas pero se llegó a un acuerdo y, efectivamente, se le abonará en la nómina de enero", aseveran.

"Empecé un día antes de comenzar juveniles, sin ropa adecuada y sin muchas instrucciones"

El sistema de conteo de horas, de hecho, no debería generar tanta controversia si se consulta el registro informático donde los trabajadores pican su jornada pero, según asegura Ana María Rodríguez, "a los nuevos" no les dio tiempo de darlos de alta en el sistema con lo que se limitaban "a firmar en un papel a la hora que entraba y la hora que me iba", con lo que era "el jefe de tramoya" el encargado de "pasar los datos al ordenador para darlos a Personal".

También cuenta la extramoyista que la llegada al Falla fue un poco "atropellada" pues apenas se incorporó "un día antes de empezar el Concurso" en la categoría juvenil y ni le facilitaron "ni ropa adecuada, ni muchas instrucciones de lo que tenía que hacer".