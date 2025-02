COAC 2025| El Sheriff: "No nos esperábamos quedarnos fuera de las semifinales"

"Agobiado", "sorprendido", "triste", pero con ese espíritu de buen competidor donde la "felicitación a todas las que han pasado" va por delante, Juan Manuel Braza 'Sheriff' no oculta su decepción por el fallo del Jurado Oficial del COAC 2025 que ha decidido dejar a 'Los sherijuegos' fuera de las semifinales del certamen.

"No te voy a engañar, no nos esperábamos quedarnos fuera de las semifinales. Yo creo que en el pase de cuartos dimos un porrazo gordo, que la chirigota gustó mucho y que no nos caímos que de la competición sino que, al revés, mejoramos mucho, pero bueno había muchísimas chirigotas este año", explica el carnavalero al que todavía le costó metabolizar más la decisión del jurado "porque es que acabábamos de cantar".

"Si yo todavía hubiera cantando un par de días antes, pero es que fuimos casi los penúltimos de la última función, nos cogió, como quien dice, el fallo saliendo por la puerta y la verdad que nos agobiamos un montón", confiesa el pregonero del Carnaval 2024 y segundo premio del COAC del pasado año, que pronto se recompone recordando que el pase de cuartos lo disfrutaron "mucho" con el componente emocional añadido de la presencia del compañero José Sibón en bambalinas.

Además, Sheriff analiza las causas de este descuelgue de semifinales y, entre ellas, baraja que "es posible que cantar tan tarde" les haya "perjudicado" en la competición. "No sé, durante todo el Concurso hemos tenido la sensación de que llegábamos tarde, de que estábamos como fuera del Concurso. No sé explicar muy bien esa sensación, pero sí creo que es objetivo que aunque tú cantes un cuplé buenísimo sobre un tema, si ese tema se ha cantado tres veces antes, no entra de igual forma por el lápiz con el que puntúa el jurado", valora Sheriff con unos pocos de carnavales a sus espaldas para darle perspectiva a su reflexión.

Con todo, Juan Manuel Braza dice que ahora toca hacer "borrón y cuenta nueva", seguir "disfrutando" y "planteando" el Carnaval de este año y "felicitar" a "todas las agrupaciones semifinalistas", insiste.