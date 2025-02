COAC 2025 | Melo López y la alegría de 'Una chirigota con sHoNikEt3': "Ha sido espectacular, un chute de energía"

La alegría, el buen rollo y el gaditanismo que han transmitido en las tablas del Teatro Falla 'Una chirigota con sHoNikEt3' seguía detrás del escenario nada más terminar la actuación de este particular grupo de cantantes 'shonis'. "Ha sido espectacular un año más. Es un chute de energía poder transmitir esto con nuestra chirigota", decía Melo López, uno de los chirigoteros que ya tuvo la oportunidad de vivir un bonito carnaval con la anterior agrupación, 'Los plácidos domingos'.

Los integrantes de la conocida como chirigota de los pibes no estaban más nerviosos por la responsabilidad de seguir gustando al público, aseguraba. "La verdad es que no, porque lo del año pasado todavía no nos lo hemos llegado ni a creer. Aquí somos todos tan amigos, tan pegados todo el día, que al contrario, venimos a disfrutar, a soltarlo todo y a pasarlo bien, que es el objetivo siempre".

La agrupación, que han escrito entre todos y con la colaboración de autores como Rober Gómez -en los últimos años con la chirigota del Sheriff- y Sergio Guillén 'Tomate' -que también estrena esta noche su comparsa 'Los del otro barrio'- ha seguido manteniendo "su rollo". "Si te dan además la mano esos autores, que se ofrecen a echarnos el cable, es un orgullo", comentaba Melo, con su melena perfectamente peinada y una depilación a la que se habían sometido todos en esta primera actuación para meterse aún más en el tipo. "Nos hemos visto las caras y es un bastinazo. A mi primo Ramón, que siempre lleva barba, no le veía yo las mejillas desde hace 10 años", bromeaba.

Integrantes de 'Una chirigota de Shoniket3' con Rober Gómez y Sergio Guillén 'Tomate'. / Germán Mesa

Melo López y sus compañeros han puesto sobre el escenario un repertorio muy local, donde ha destacado el segundo pasodoble a la situación del Cerro Moro y la tardanza en sus planes de rehabilitación. "Es nuestro estilo la verdad. Si algo tenemos claro es que el gaditanismo lo llevamos en las venas y hacemos gala de ello. Tuvimos la oportunidad de estar en el País Vasco, por ejemplo, y es un orgullo poder llevar Cádiz a la gente".

Sobre las expectativas en el concurso, ni se lo plantea. "Es increible que la gente esté con nosotros, ya lo han hecho en los tres años que estamos saliendo, aunque en el primero no pasáramos. Y aquí no hay expectactivas, la de pasarlo bien, la media hora que se echa en el teatro disfrutarla y sobre todo la calle. Que este abrigo ahora mismo estoy chorreando pero nos va a venir de lujo", decía con arte el chirigotero.