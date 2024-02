COAC 2024 | Antonio Lanceta, de 'La alegría de Cádiz': "Salir con la Manuel Cornejo ha sido la mejor apuesta de mi vida"

La comparsa de Manuel Cornejo ha demostrado a lo largo del concurso con 'La alegría de Cádiz' que lo del año pasado, con su tercer premio, no fue flor de un día y es una comparsa a tener en cuenta. "Hombre, si nos quieren nombrar el miércoles para volver el viernes nosotros volvemos encantados, sin problemas", comentaba uno de sus comparsitas, el joven Antonio Lanceta, al preguntarle sobre las posibilidades de estar en la gran final.

"Esto es un concurso, y vienen otros compañeros y otras agrupaciones -comentaba- pero nosotros veníamos hoy con la expectativa de disfrutar y lo hemos hecho y el público ha respondido. Así que muy contentos".

Las letras además han tenido un valor importante para ellos, porque el primer pasodoble, una historia real sobre una donación de órganos, ha ido dedicado a la madre de uno de los componentes, del guitarra Pablo Sánchez, cuya protagonista lo ha vivido con emoción desde las bambalinas. "Pablo es para mí como mi familia, como mi hermano mayor, y nos coge de cerca a todos y queríamos cantarlo". El segundo han defendido el Carnaval todo el año, "una cosa que teníamos por dentro", y que el respetable ha recibido con el patio de butacas en pie.

Lanceta está viviendo un Carnaval muy bonito. "No me puedo quejar", dice el joven gaditano de apenas 18 años y que está despuntando como octavilla. "Yo entré, bueno entramos, con Manuel sin saber quién era, ni cómo hacía el Carnaval, nos la jugamos, y se puede decir que es la mejor apuesta que he hecho en mi vida".