Coplas del día en el COAC 2022: El pasodoble a la última víctima en el tajo de 'Después de Cádiz ni hablar'

Cádiz ha empezado a cantarle a Cádiz y a sus problemas. El concurso, que parece que se presenta como el más gaditano y localista de los últimos años, está dejando ya buenas coplas tratando temas que han estado candentes en estos últimos meses y que tienen a la industria como uno de los protagonistas. Si ya la huelga del metal se ha hecho presente en varias, en la tercera sesión del COAC 2022 se le cantó a la siniestralidad laboral y a la última víctima de un accidente en el tajo en sector dela industria gaditana.

Fue una de las letras más destacadas de la noche, interpretada por la comparsa 'Después de Cádiz ni hablar', de Antonio Pérez 'Piru' y Sergio Guillén 'Tomate', que no defraudó en su estreno en este 2022. En ella hacen un repaso por todos los culpables, "culpa repartía", pero que todo el dolor "se concentra en un hogar que está sin padre". Cádiz es la segunda provincia con más accidentes laborales.

Segunda sesión

La segunda función de la fase preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones del Gran Teatro Falla sirvió para empezar a elevar el listón de la competición tanto en chirigotas como en comparsas, en una noche en la que los cabezas de serie no decepcionaron.

Por un lado, 'Los Paco Alga', la conocida como la chirigota del Barrio, supo mantener el nivel que se marcó en 2020 con 'Los genis de Cádiz', en la que fue la primera final de este grupo. Con un humor muy cargante y un pasodoble delicioso de Tino Tovar, mostró sus credenciales para intentar repetir en la Gran Final. Por el otro, la comparsa 'Después de Cádiz, ni hablar', de Piru y Tomate, dio un salto en su proceso de madurez, aunque puede restarle un tipo metacarnavalero. En esta sesión, también resaltó la comparsa 'We can do... Carnaval', con una idea y un mensaje netamente feministas.