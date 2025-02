Chris Ramos lleva a su 'bro' Marco al Falla y asegura que lleva bien la carga en el concurso: "Que me sigan cantando que me está dando suerte"

El delantero del Cádiz CF, Chris Ramos, disfruta de la sesión de esta noche de martes en el Teatro Falla y con una gran compañía: su 'bro' Marco, un pequeño amigo de 9 años con el que mantiene una gran relación de amistad que se ha hecho viral tras el reportaje de 'El día después'de Movistar. El programa ha mostrado el funtamental apoyo del futbolista gaditano a este niño gaditano de 9 años que pasa por una enfemedad complicada.

Este apoyo se ha visto reflejado también este martes en el teatro, donde han realizado un 'tour' acompañado por el concejal Carlos Lucero, visitando así por primera vez el pequeño el teatro falla. "Nunca había venido y le estamos enseñando todos los recovecos y lo está pasando muy bien", decía el delantero, que sigue mostrando su mejor cara no sólo en el campo, sino en la vida con estas acciones que ha traído luz a la vida del niño, como contaba su madre en el reportaje. Que su unión con Marco se haya visibilizado no entraba en sus planes, "eso se hace sin más", "pero si esto puede ayudar a más gente pues estoy contento".

El futbolista, que cuenta con estirpe carnavalera, confesaba que no vive muy al día la fiesta. "No lo vivo tanto como otros gaditanos pero me gusta", apuntaba. Salía de escuchar la chirigota 'Los butaneros', que sí la había visto ya "con Iza cuando jugamos en Zaragoza" y contaba le había disfrutado mucho. Precisamente es a Iza, "que sí es un buen carnavalero de la plantilla", a quien le pregunta "y me va diciendo pues escucha esta o la otra", contaba mientras se preparaba para ver a su prima, comparsista de 'La valla'.

"Me está viniendo bien que me den caña"

Pero sí que sabía que este año le están dando un poquito de carga en los repertorios y que le ha caído "alguna que otra", algo que lleva con humor. "Como decimos la carga supera la pena. Y de momento me están viniendo bien que me den caña". Viendo el rendimiento del delantero cadista en el campo, con ocho goles y marcando en los últimos encuentros, alguna agrupación va a tener que empezar a cambiar alguna letra, le decíamos: "No, que sigan cantando, mientras me de suerte que sigan cantando", bromeaba el gaditano.