Más chirigotas de Sevilla que de la provincia de Cádiz ¿De dónde son las agrupaciones del COAC 2026?

Las chirigotas de Sevilla ya son más en número para el COAC 2026 que las que suman en total las del resto de municipios de la provincia de Cádiz. Eso sí, Cádiz capital sigue liderando con creces el listado de agrupaciones en todas las modalides.. El COAC 2026 se inicia el próximo 11 de enero y finalizará el 13 de febrero con la Gran Final del Teatro Falla. Sevilla, incluida la capital, suma 13 chirigotas frente a las 11 que suman los municipios de la provincia de Cádiz. La tabla la sigue liderando la capital gaditana con 20 chirigotas inscritas.

En comparsas, la provincia de Cádiz, sin contar a la capital, logra mantenerse por delante de Sevilla con 13 frente a 11. Las comparsas procedentes de Cádiz capital son 18. En coros, nada que destacar: Cádiz capital (13), provincia de Cádiz (3), Sevilla (1). En cuartetos, todos los presentados son de Cádiz capital y provincia a excepción de uno de Córdoab.

El número de agrupaciones inscritas en el COAC según su procedencia

Procedencia de chirigotas (2026) Categoría Nº de agrupaciones Cádiz capital ••••••••••

•••••••••

••• 20 Provincia de Cádiz ••••••••••• 11 Provincia de Sevilla (incl. Sevilla capital) ••••••••••••• 13 Otras provincias andaluzas •• 2 Fuera de Andalucía • 1 TOTAL 47 agrupaciones

Provincia de Cádiz / D.C.

Cádiz capital

Los cadisapiens (la involución) • Los semicuraos • Una chirigota en teoría • Kay • Los hombres de Paco • Los camper del sur • Piensa mal y acertarás (los desconfiaos) • Los antiguos • La Viña de mis ojos • Los Camerún de la Isla • Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción) • Los de la tribu de al lado • Seguimos cayendo mal • Los que van a coger papas • ¡¡Qué más quiere que te diga!! • Las bodas de plata • L@s quince en las algas • Los Robins • Los niños con nombre • Los Ken. Una chirigota en deconstrucción

Provincia de Cádiz

San Taratachín (Sanlúcar de Barrameda) • Más cumplío que un luto (Sanlúcar de Barrameda) • Los muerting planner (Rota) • Los Compay (Chiclana de la Frontera) • Los que la tienen de mármol (Chiclana de la Frontera) • Los mohigangas (Puerto Real) • Los que se lo llevan calentito (Jerez de la Frontera) • La purga: los que no pasan (Conil de la Frontera) • El marqués de la paguita (San Fernando) • A quién le importa! (Algeciras) • Tu cara me suena (La Línea de la Concepción)

Provincia de Sevilla

Mírala cara a cara (San Juan de Aznalfarache) • Omá, no me esperes pa almorzar (Dos Hermanas) • Los que luchan por su sueño (La Rinconada) • Ssshhhhh!!! (San José de la Rinconada) • Los legales, nosotros sí, ¿no? (Sevilla capital) • To pa mí (Sevilla capital) • Nos hemos venío arriba (Écija) • ¡Cariño... vaya ambientazo! (Camas) • ¿No son pa matarlos? (Alcalá de Guadaíra) • Seguimos cantando (Las Cabezas de San Juan) • Las que salen por la noche (Mairena del Alcor) • Yo con esto no puedo (Mairena del Aljarafe) • La comunidad autónoma (Sevilla capital)

Otras provincias andaluzas

Los que te dan el último viaje (Salar, Granada) • Los ahumaos (Roquetas de Mar, Almería)

Fuera de Andalucía

Los legías con g (Santa Cruz de Tenerife)

Procedencia de comparsas (2026) Categoría Nº de agrupaciones Cádiz capital ••••••••••

•••••••• 18 Provincia de Cádiz ••••••••••••• 13 Provincia de Sevilla ••••••••••• 11 Otras provincias andaluzas •••••• 6 Fuera de Andalucía •• 2 TOTAL 53 agrupaciones

Cádiz capital

Los pájaros carpinteros • La camorra • El hombre de hojalata • El desguace • Los fantasmas • Los locos • La biblioteca • Los invisibles • El jovencito Frankenstein • La carne-vale • Los humanos • La última noche • La moda de Cádiz • OBDC. Me quedo contigo!! • Con la primera risa • Las muñecas • Los del escondite • DSAS3

Provincia de Cádiz

Los trapos sucios (Algeciras) • La gracia divina (Algeciras) • Las lobas (San Fernando) • La palabra de Cádiz (El Puerto de Santa María) • Salud, gaditanismo y libertad (El Puerto de Santa María) • Las manos de Cádiz (El Puerto de Santa María) • Los artificiales (Los Barrios) • Las pasajeras (Los Barrios) • La conexión (Puerto Real) • Cadirvana (Conil de la Frontera) • La condená (Chiclana de la Frontera) • El refugio (Chipiona) • La última cuerda (Tarifa)

Provincia de Sevilla

Digan lo que digan (Sevilla) • El vecindario (Sevilla) • Las taradas (Sevilla) • La comunidad autónoma (Sevilla) • Sociedad limitada (Morón de la Frontera) • Sociedad anónima (Morón de la Frontera) • Las jorobadas (Alcalá de Guadaíra) • El patriota (Alcalá de Guadaíra) • Los señalaos (Alcalá de Guadaíra) • La juguetería (Alcalá de Guadaíra) • Culpable (Alcalá de Guadaíra)

Otras provincias andaluzas

Mindundi (Isla Cristina, Huelva) • Los mariposas (Punta Umbría, Huelva) • Los que escriben en la arena (Huelva) • La ciudad prohibida (Cortegana, Huelva) • El desvelo (Marbella, Málaga) • El verdugo (Vilches, Jaén)

Fuera de Andalucía (1):

La hipócrita (Ceuta) • Contra viento y marea (Puertollano, Ciudad Real)

Procedencia de coros (2026) Categoría Nº de coros Cádiz capital •••••••••••• 12 Provincia de Cádiz ••• 3 Provincia de Sevilla • 1 Otras provincias andaluzas • 1 Fuera de Andalucía • 1 TOTAL 18 coros

Cádiz capital

El sindicato • Café Puerto América • Las mil maravillas • ADN • Los caletarios • ¡Qué pechá de paja! • La esencia • Los mentirosos • La carnicería • La Viña del Mar • La marinera • Al garete

Provincia de Cádiz

Las gladitanas (Barbate) • La ciudad perfecta (Chiclana de la Frontera) • El reino de los cielos (San Fernando)

Provincia de Sevilla

Tu muralla (Sevilla)

Otras provincias andaluzas

Dame veneno (Huelva)

Fuera de Andalucía

Al lío (Ceuta)

Procedencia de cuartetos (2026) Categoría Nº de cuartetos Cádiz capital ••••• 5 Provincia de Cádiz • 1 Provincia de Sevilla 0 Otras provincias andaluzas • 1 Fuera de Andalucía 0 TOTAL 7 cuartetos

Cádiz capital

¡Que no vengan! • Los Latin King (de la calle Pasquín) • Crónica de una muerte más que anunciada • Los tres cuarteteros y un aprendiz porculero • ¡Que vengan!

Provincia de Cádiz

La pandilla inclusiva (El Puerto de Santa María)

Otras provincias andaluzas

El despertar de la fuera, abre el ojete (Córdoba)