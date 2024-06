Las chirigotas de Antoñito Molina en el Carnaval de Cádiz

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado este miércoles que el cantante roteño Antoñito Molina será el pregonero del Carnaval de Cádiz 2025, en un acto que se ha celebrado en la Casa del Carnaval.

Aunque Molina es muy conocido en la actualidad por su carrera artística -de hecho, se encuentra de gira por toda España con A la Aventura Tour-, su origen está en el mundo del Carnaval. Más concretamente, en la chirigota que en sus inicios se conoció como la de Los Niños de Rota. Esta lleva participando en el Concurso del Falla desde el año 2018, en el que se estrenó con 'Este año nos despedimos'. Una corta trayectoria que va in crescendo poco a poco y que el cantante piensa seguir manteniendo junto a su grupo de amigos mientras que el tiempo se lo permita. Estas son sus chirigotas:

Este año nos despedimos (2018)

Antoñito Molina se estrenó en el Concurso del Gran Teatro Falla con la chirigota 'Este año yanos despedimos'. Lo hizo con su grupo de amigos de toda la vida representando un tipo de un grupo de hombres que se marcha de despedida de soltero. Con un repertorio con este tono, dio la sorpresa al entrar en cuartos de final en su primera participación. Destacó, especialmente, las buenas maneras del conjunto, algo que se ha mantenido en toda su trayectoria.

No me tires tiritos en el pecho (2019)

Al año siguiente, Antoñito Molina regresó desde Rota con 'No me tires tiritos en el pecho', que representaba un puesto de juegos de una feria cualquiera. Con una clara referencia al estribillo de la chirigota 'Los pofesionales', tuvo el honor de compartir función con la que fue la última chirigota del Love, 'Los cachitopan'. De hecho, le dedican el segundo de sus pasodobles. Esta fue la única ocasión en la que no consiguió superar la primera fase.

Los del corazón partío (2020)

Ya en 2020, regresa a la senda de los cuartos de final con 'Los del corazón partío'. A partir de este, José María Barranco el Lacio comienza a colaborar como coautor de la música. De ese año, destacó el pasodoble que le dedicaron a uno de los componentes de la chirigota, que es invidente, explicándole cómo es el Gran Teatro Falla.

El niño de Isabelita (2023)

El salto de esta chirigota a nivel de público lo da la chirigota de Antoñito Molina en el año 2023 con 'El niño de Isabelita'. Un tipo mucho más mediático y viral, como el del rey Carlos de Inglaterra, hace que las coplas lleguen a un mayor número de personas, sobre todo por su popurrí. Vuelve a quedarse en cuartos de final.

El niño de Isabelita 2 (2024)

La chirigota más mediática de Antoñito Molina ha sido 'El niño de Isabelita 2', que consiguió el pase a las semifinales. Con el tipo de Kiko Rivera Paquirrín, dio un golpe de efecto en su tercera actuación al hacer un cameo el verdadero personaje al que representaban.