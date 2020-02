Los chirigoteros de Vera Luque regresan, tabla en mano, para mostrar sus dotes en esto del surf. Bueno... más bien sus poses “porque somos surferos de meternos poco en el agua”, adelanta el autor mientras se transforma junto a los suyos en la peña Fletilla.

Había ganas de volver tras el prometido descanso de un año, y lo hacen con Los #Cadizfornia “con un tipo sencillo, una idea muy directa con la que hemos trabajado muy bien y con la que estamos y estaremos muy cómodos para luego cantar en cualquier esquina”, explica tras sus últimas apariciones con ‘Los del planeta Rojo...’ o con ‘No tenemos el congo pa farolillos’, “que eran más complicadas y requerían una escenografía más compleja”.

Así que este grupo con muchas tablas pero de poca agua retoma el Concurso con un tipo más depurado, a base de camisas hawaianas como la que él mismo porta, sudaderas, ponchos, licras y todo tipo de detalles vinculados a este deporte, que suelen practicar de Cortadura en adelante, “en playas de estas abiertas como el Palmar, pues somos de los que vamos con la furgoneta”. Una práctica exclusivamente chirigotera, “pues si te dijera que hasta hace muy poco no he ido a coger olas por primera vez… y me llevé tres días ‘baldao’, aunque me gustó la sensación de libertad que te da”.

Del resto del grupo dice que sólo algunos cogían sus olas en otros tiempos. “Mira, el que pregunta si la cremallera del neopreno va por detrás no ha hecho surf en su vida”, bromea el autor, despojado de los nervios de los momentos previos. “La verdad es que estoy tranquilo, para ser el día del debut no hay mucha gente por aquí, aunque cuando se acerque la hora H, se animará”, comenta José Antonio Vera-Luque.

Como elemento común llevan el neopreno de cintura para abajo salpicado de algas, aparte de complementos como pelucas variadas, dedazo para el típico saludo, gafas de sol y collares realizados con viyuelas y tablas de surf (con las tablas de multplicar pintadas) y conchas (con la cara de Conchita Velasco). Complementan el atrezzo con la típica Volkswagen obra de Quattros, un tiburón y un perro de agua elaborados por el artesano Jesús Tizón, que se ha encargado de los complementos. Y no podía faltar otro toque de ingenio en las marcas de sus ropas, que pasan a ser Quicksilva, Purripcurl o NatiMistrati.

Unos surferos muy completos, con sus líneas protectoras azul y rosas, tatuajes y quemadito del sol incluido, elaborado por el equipo de Pinceladas a base de látex.

Como novedad, integran a un nuevo compañero, José Manuel ‘el Arco’, “pues es de allí”, que sustituye al Murga, que ha tenido que irse por motivos laborales. Pero no es la única, pues han apostado por “alguna cosita nueva en el repertorio”. El resto, como siempre, fieles a su estilo y con muchas ganas de coger las olas del Concurso.