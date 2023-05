La chirigota de Fermín y Antoñito será 'Por si acaso: los precavidos' en el COAC 2024

A ocho meses de que empiece el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de 2024, es el momento de anunciar el nombre con el que se va a participar no vaya a ser que llegue otro grupo y te lo pise. Esto ha pensado la chirigota puertorrealeña de Fermín y Antoñito, que en el próximo certamen de coplas va a concurrir, precisamente, bajo el título de 'Por si acaso: los precavidos'.

De esta forma, sigue la estela de sus dos últimas participaciones en el COAC, en las que ha conseguido un segundo premio en 2020 con 'No aguantamos más... vamos de impacientes' y un tercer premio en 2023 con 'To me pasa a mí: los desgraciaítos'.

Así, da continuidad a la segunda etapa de este grupo que arrancó en 2019 con 'Si yo dijera lo que pienso', con la que alcanzó por primera vez el pase a las semifinales. Anteriormente, también concursaron con 'Vamos a dar que hablar' (cuartofinalista en 2014) y '¡OBDC chocho!' (cuartofinalista en 2015).

Esta agrupación contó en la pasada edición con la letra de Fermín Coto Raposo, Antonio Jesús Domínguez y Carlos Bastón Gámez, y la música de Sergio Guillén Bancalero el Tomate.