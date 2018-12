FICHA Localidad: San José de la Rinconada (Sevilla) Letra: Jesús Martínez Mestre. Música: Antonio Álvarez Cordero 'El Bizcocho'. Dirección: Alejandro Mellado López. Representante legal: Alejandro Mellado López. En 2018: Los sensiblones.

La previa: La chirigota de Suso de San José de la Rinconada, avalada por la música de Antonio Álvarez Bizcocho, se estrenó sobre las tablas del Falla en 2018 con 'Los sensiblones'. En el COAC 2019 afrontan una nueva experiencia con 'Aquí veo premio', nombre seleccionado tras inscribirse como 'Si te he visto no me acuerdo' por coincidencia con una agrupación juvenil de 1988.