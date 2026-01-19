Charo Quintero (coro 'La marinera'): "Cuando nos han avisado de la suspensión ya estaba maquillado más de medio coro"

Ha sido un día tenso para el coro ‘La marinera’, encargado de abrir telón en la suspendida novena sesión de preliminares del Concurso de Agrupaciones. Su representante, Charo Quintero, señala que “la concejala -por Beatriz Gandullo, edil de Fiestas- habló conmigo para pedirme opinión sobre una decisión final y yo le dije que después de la tragedia ocurrida, nos poníamos a disposición de la organización del COAC, que sabíamos que era una decisión difícil. Sobre las 15.30, al trasladarle yo la preocupación e incertidumbre del coro que ya se estaba preparando, me dijo que de momento tirásemos para adelante, y que de todas formas se iba a decidir en una reunión”.

Luego llegó el aviso de suspensión "cuando más de medio coro estaba ya maquillado". A Quintero, como representante del coro, la convocaron a una reunión con las cabezas visibles del resto de grupos que debían cantar este lunes, a las 18.00 horas en el Falla. Al respecto, tenía muchas dudas. “Si nos reubican en otro día por separado, qué pasa con la gente que iba a venir a vernos”, refiriéndose a las entradas reservadas para los familiares. “Y si deciden colocar la sesión entera al final de las preliminares tampoco es justo”, añadía. Para Quintero “lo lógico sería que se corriera un día el calendario del Concurso”.

En cualquier caso la suspensión de la función ha sido un trastorno para este coro. “Ya nos ha costado dinero. Bocadillos, maquilladora, peluquera… no somos un coro con recursos para gastos imprevistos”.

Asimismo, en el coro “hay gente que se ha pedido día de asuntos propios o vacaciones para poder cantar. ¿Podrán estar libres de nuevo para el día que nos toque? ¿Y si las maquilladoras y el local donde nos vestimos -el Club Caleta- no están libres esos días?”.

Rafael Pastrana: "Entendemos las razones, pero estamos desconcertados"

Completamente solidarizado y concienciado con la tragedia de los trenes a la altura de Altamuz, en Córdoba, se ha mostrado Rafael Pastrana, que hoy debutaba con su comparsa ‘El hombre de hojalata” en esta fatídica jornada de lunes. Pero también completamente desconcertado, ha confesado rodeado de los suyos, en medio de todo el ajetreo de la preparación que se ha tornado en paréntesis, “pues no sabemos qué va a pasar. Entendemos las razones, los motivos y que, por supuesto, no tenía sentido cantar disfrazados con esta tragedia encima, es un día de luto, pero tenemos a medio grupo vestido y maquillado, y seguimos muy sorprendidos, a la espera de nuevas noticias sobre el día de la actuación”.

Pastrana, autor de la comparsa junto a su hermano Marcos, ha explicado que aunque “hacemos también nuestra la decisión de suspender el Concurso, es cierto que ya teníamos las cosas en el Teatro Falla, a la familia preparada con sus entradas, todo listo para salir a cantar, así que también estamos desconcertados”, ha contado en relación a la tardanza en la comunicación oficial de la decisión de anular el certamen, cuya posición en firme por parte del Ayuntamiento de Cádiz ha sido sobre las cuatro y cuarto de la tarde.