Cecilio Chaves pinta el forillo de torres miradores a la comparsa 'Las ratas'

Cecilio Chaves, el pintor de las azoteas de Cádiz, es en quien la comparsa 'Las ratas' ha confiado la recreación del Cádiz bonito de torres miradores que a todos embelesa, y del que parte el hilo argumental de la comparsa. Un forillo donde congrega con su genial pincelada atalayas tan significativas como la Torre Tavira o la Bella Escondida o parte de la muralla de la ciudad. El cielo de Cádiz y su genial skyline, recreado por uno de los pintores que mejor sabe de estas alturas. "Me llamó Manu, de Artifex y me dijo que quería un paisaje de Cádiz con torres, y decidí liarme en medio del trabajo de la exposición que estaba terminando para Sevilla". Una experiencia que he disfrutado mucho "porque me lo he pasado muy bien en el taller con él".

En cuanto al encargo en sí, fue totalmente libre, "lo que tú veas, me dijo, con torres miradores, y lo he tratado como un cuadro gigante con la idea de que hubiera mucho cielo y mucha luz", y con el cartel de se vende: "On sale", figura sobre la obra, en representación a la idea que trae la comparsa, un potente mensaje contra la turistificación.

Como curiosidad, Artifex ha cumplido 30 años y en la primera escenografía que hizo "receró una piedra ostionera para una comparsa juvenil, y se lo pinté yo, que el pasado año también cumplí 30 años".

Chaves, muy atento a la puesta en escena, apuntaba este miércoles que no estaba perfectamente colocado el forillo, no se ha visto bien, "habrá que hacerlo mejor para que quede perfecto de cara a la próxima", dijo el artista.

No es la primera vez que Cecilio Chaves pinta un forillo de estas características, pues ya lo hizo para 'Los gadiritas', "que era más similar a este con torres miradores", y también para OBDC.