Carolina Orihuela ('Los calaíta'): "La acogida del público de cuartos nos ha cogido un poco por sorpresa"

Cádiz/"Estoy más nerviosa ahora que cuando estaba cantando. Yo no sé qué me pasa, estoy flipando". Carolina García Orihuela ("Carolina Orihuela, mejor, que es como me conoce todo el mundo en el Carnaval") se coloca y recoloca una y otra vez los anillos en las manos temblorosas que hace apenas unos minutos sujetaban firmes el cigarro de 'Los calaítas'. La chirigotera, comparsista hasta hace dos años, está emocionada, sí, y es que a pesar de su agrupación fue, sin duda, la revelación de preliminares, no esperaba la reacción del respetable en este segundo pase. "La acogida del público de cuartos nos ha cogido un poco por sorpresa", asegura.

Un abrazo en forma de proclama -"esto sí que es, una chirigota"- y levantada del patio de butacas para despedir a la chirigota 'Comparsa Los calaíta (fuimos a por tabaco). Una chirigota de toda la vida...' -vamos, los ya conocidos como 'los eugenios'- que ha removido a la carnavalera que lleva "desde juveniles" en las tablas del Gran Teatro Falla en las filas de autores como Bustelo, el Lacio y Romero Bey, entre otros. "El año pasado fue la primera vez que salí en chirigota, y fue una cosa muy extrema, pero me lo pasé muy bien y decidí repetir. Y nada, fíjate lo que me está dando ese repetir... Gracias a dios que tomé esa decisión, porque 'eugenio' nos está dando unas cosas muy bonitas", agradece.

Cosecha, eso sí, de frutos sembrados con esfuerzo. "El Peluca (el autor Alejandro Pérez) es el más pesado del mundo y llevamos desde septiembre ensayando de lunes a domingo, ha tenido que venir una profesora de catalán también para ayudarnos a interpretar mejor las eles y las erres... Ha sido un trabajazo brutal, brutal", reconoce Orihuela que tampoco esconde la doble dificultad que ha supuesto para ella el personaje,. "Yo soy una chica que gesticulo mucho, que muevo mucho las manos. El Peluca me ha dado mucha carga con eso, que tengo que ir un poquito más relajadas, y la voz, es tontería, pues la tengo más fina que los hombres, entonces tengo que intentar ponerla más grave sobre todo en las partes habladas para no desentonar mucho", analiza.

A cambio, la chirigotera también es muy consciente de la "recompensa", de que lo que les está pasando con esta propuesta "es muy particular". "Yo se lo he dicho a los compañeros que este año han salido por primera vez, que lo disfruten porque esto es muy raro que pase", acierta.

"Y más con un público de cuartos, que suele ser el público más frío... Pero es que lo hemos notado hasta en el pasacalles, la puerta del Falla abarrotada....Nosotros hemos salido muy contentos". Contentos, emocionados y seguros de que si el jurado tiene a bien darles un nuevo pase tienen guardado para continuar. "Vamos, que si tenemos repertorio... Lo que estamos es ya hartos del eugenio", bromea la carnavalera.