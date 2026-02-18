Carnaval de Cádiz y política feminista, en una tertulia en King Lab

Imagen de las participantes en la tertulia sobre Carnaval y políticas feministas.

La cultura popular gaditana y la práctica política feminista se darán la mano este viernes en la ciudad durante la tertulia Del Congreso a Cádiz; un cita que tendrá lugar este viernes 20 de febrero a las 18:30 horas en King Lab (calle Montañés), presentado por la periodista Soco López y que reunirá a mujeres con trayectoria institucional, política y cultural para reflexionar sobre el ejercicio del poder y sus múltiples formas de expresión.

Participarán las diputadas Esther Gil de Reboleño (Movimiento Sumar), Tesh Sidi (Más Madrid), Alda Recas (Más Madrid) y Etna Estrems (ERC), junto a Mar González, coportavoz del Partido Verde.

Durante la tertulia, las parlamentarias dialogarán sobre Carnaval y política como escenarios de poder, analizando cómo ambos espacios construyen discursos, disputan imaginarios y pueden convertirse en herramientas de transformación social y feminista. También compartirán sus experiencias personales sobre lo que implica ser feminista dentro de la institución legislativa, abordando las tensiones, aprendizajes y desafíos de intentar transformar las estructuras desde dentro.

El encuentro pondrá en valor la cooperación entre el tejido asociativo, los movimientos sociales y la acción institucional, destacando el papel clave de las organizaciones feministas, vecinales y culturales en la defensa de la igualdad.

La cita contará además con la actuación de los romanceros de Susana Gil de Reboleño ('Loterías 'La Espabilá”), y de Ana Magallanes ('Esquimala de los nervios'), que aportarán una mirada artística y satírica conectando política, humor y cultura popular gaditana.

La entrada es libre hasta completar aforo.