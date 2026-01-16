Carlos Pérez ('Los antiguos'): "Volvemos al estilo más clásico, que es el terreno donde nos movemos bien"

Carlos Pérez concurre por tercer año consecutivo al Concurso como autor de su chirigota, de la mano de su amigo y viejo conocido Iván Romero. Juntos han ideado ‘Los antiguos’, una agrupación muy al corte de este innegable chirigotero, que rezuma gaditanismo por los cuatro costados. Regresan al estilo clásico, del que aseguran se desviaron levemente el pasado año, y al que se agarran de nuevo con más fuerza y nombre que nunca.

Pregunta.–El año pasado conectasteis con el público mirando al futuro con ‘Cuando tu vas yo vengo’, y este año volvéis la vista atrás para ‘Los antiguos’. ¿Es una nueva reivindicación de la chirigota clásica?

Respuesta.–Pues sí, en realidad uno intenta hacer cosa nuevas y probarse y escuchar mucho a la gente a la que tiene alrededor. El año pasado quisimos hacer una chirigota más modernita, que conservara el estilo clásico, pero más moderna, y estamos muy orgullosos de ello, pero no eran los terrenos donde nosotros nos movemos bien. Así que este año volvemos al estilo más de la caballa (chirigota ‘Los que salieron perdiendo’) de hace un par de años, que aunque quedó peor clasificada, en mi casa y corazoncito se escucha más. Se quedó más en el aficionado, y eso es lo que pienso rescatar.

P.-Supongo que el gaditanismo se seguirá reflejando en el tipo, con detalles siempre tan chirigoteros

R.-Por supuesto, y más este año, que vamos a adrede con lo antiguo.

P.-En dos años afrontando autoría habéis llegado a semifinales, supongo que tiene todas las miras puestas en la final. Entre todos sumáis muchos carnavales y finales

R.–Si hombre, el grupo lo integra gente que ha cantado repertorio de los mejores autores, y también los mejores repertorios de Cádiz y esa espinita siempre queda. Me encantaría dar esa final como autor al grupo, pero también te digo que no me quita el sueño. Duermo perfectamente todas la noches.

P.-¿Cómo valora el tándem que forma con Iván Romero, con quien ya estuvo como componente de su cuarteto? ¿qué aporta cada uno?

R.-Para mí es un regalo tenerlo a mi lado, me aporta la madurez que a lo mejor me falta en ciertos temas. Me manejo mejor en la música, en las tramas e ideas que llevo a la chirigota, pero en letras tengo la suerte de tenerlo a él, que escribe sobre temas que a mí se me escapan.

P.-El ritmo y el formato del Concurso y la competencia bastante dura en la modalidad ya exige pegar desde el principio. ¿Vais a por todas desde preliminares? ¿Cómo jugáis vuestras cartas?

R.-Nosotros tratamos de asegurar el pase de semifinales, hacer un primer buen día es primordial, pero en realidad la tralla buena se suelta en cuartos para asegurar las semifinales. Si no te quedas corto en este corte, pues arrías otra vez para cumplir el sueño de pasar a la final. La gente en mi grupo maneja mejor todo esto, que además siempre se consulta y se pone en consenso entre todos.

P.-¿Escucha chirigotas de todo tipo y estilos?

R.-Escucho carnaval sí. Aunque reconozco que cuando me da por escuchar, prefiero escuchar de los años 90, que son los carnavales que yo he mamado, pero me pongo a todo, y con todo tipo de chirigotas. De hecho, me río con las chirigotas más modernitas, la del Bizcocho, la de Écija..., yo no soy un tío cerrado. Pero si tengo que sacar una chirigota, la saco de mi estilo, el corte clásico, que como te comenté es el terreno en el que sé manejarme.

P.-¿Cómo vive personalmente Carlos Pérez el Concurso? a nivel nervios, emocional, veneno...

R.–Se te digo la verdad en las conversaciones que tengo con mis amigos les cuento que me dan pereza muchas cosas del Concurso. Donde disfruto y donde yo me siento realizado es creando la chirigota durante los cuatro meses de ensayo, verla después en el teatro y verla en mi casa otras doscientas veces seguidas. Pero lo que viene detrás me da mucha pereza. Escuchar ciertas opiniones, las redes..., aunque no suelo entrar en esta época, ya baste tengo con lo que me va contando el grupo.

P.-¿Qué espera del Concurso 2026?

R.-Personalmente espero que mi chirigota cumpla las expectativas de todos nosotros, primero. Y si tenemos la suerte de que también le guste a los demás, pues eso que nos llevamos. Espero que el viernes (por hoy) todo salga bien, que guste y que la gente disfrute con cada copla. En definitiva, solo espero disfrutar tras cuatro meses dejando a mi niña y a mi mujer, y dejando de lado el ocio para hacer todo esto, que después se le da al pueblo. Espero que la traten bien, que no vayan a degüello, que no es un trabajo ni remunerado, ni obligado. Espero que la disfruten.